В центре Волгограда под утро загорелся винный бар "Vin-Vin" (ВИДЕО)

Происшествия 13.02.2021 09:12
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13.02.2021 09:12
Сегодня утром в баре "Vin-Vin" на улице Краснознаменской,6 в центре Волгограда вспыхнуло пламя. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы происшествия, пожар внутри заведения случился около 5 утра. Площадь возгорания составила несколько квадратных метров. Спустя полчаса пожарные справились с огнем.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в помещении кафе горели вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчеты 3-й ПСЧ ликвидировали горение в 05.24.
Пострадавших нет. Причины происшествия в винном баре уточняются.
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