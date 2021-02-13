В центре Волгограда под утро загорелся винный бар "Vin-Vin" (ВИДЕО)











Сегодня утром в баре "Vin-Vin" на улице Краснознаменской,6 в центре Волгограда вспыхнуло пламя. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы происшествия, пожар внутри заведения случился около 5 утра. Площадь возгорания составила несколько квадратных метров. Спустя полчаса пожарные справились с огнем.





Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в помещении кафе горели вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчеты 3-й ПСЧ ликвидировали горение в 05.24.

Пострадавших нет. Причины происшествия в винном баре уточняются.



