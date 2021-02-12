Фитнес-клуб «REFORMA» приглашает волгоградцев на тренировки нового формата





В Волгограде открылся новый фитнес-клуб «REFORMA» в микрорайоне «Колизей». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании. На площади более 800 кв.м. к удобству посетителей создано современное фитнес-пространство, в котором клиентам предоставляется возможность тренироваться на высочайшем профессиональном уровне.





«REFORMA» - новейшее профессиональное оборудование ведущих фирм: более 50 видов силовых и 9 кардио-тренажеров различной направленности. В фитнес-клубе- новейшее профессиональное оборудование ведущих фирм: более 50 видов силовых и 9 кардио-тренажеров различной направленности.





Для посетителей разработано свыше 25 наименований тренировочных групповых программ. Отдельным блоком проводятся занятия по хореографии, акробатике, современным танцам и единоборствам для детей.





Все тренировки в фитнес-клубе проходят под руководством профессионального тренерского состава, подбирающего индивидуальные программы занятий для каждого посетителя вне зависимости от уровня начальной профессиональной подготовки.





«Удобные сервисы в виде собственного массажного кабинета, фитнес-бара и солярия, а также гибкая ценовая и скидочная политика позволяют сделать посещение фитнес-клуба максимально удобным и комфортным, - отметили представители клуба - Для постоянных членов клуба доступны дополнительные бонусы и программы лояльности».

Фитнес-клуб «REFORMA» сегодня это:

• тренажерный зал;

• зона функционального тренинга и Crossfit;

• кардио-зона;

• многофункциональные залы групповых программ;

• зал йоги, пилатеса;

• комфортабельные раздевалки и душевые;

• сауна;

• спортивное питание;

• фитнес-бар;

• массажный кабинет;

• солярий.





Фитнес-клуб находится по адресу: г. Волгоград, ул. Им. Старшего лейтенанта Токарева, д. 1, Кировский район. Телефон: +7 (8442) 31-97-69. Мы ждём вас!





ФОТО: Фитнес-клуб «REFORMA»