Фитнес-клуб «REFORMA» приглашает волгоградцев на тренировки нового формата

Спорт 12.02.2021 09:52 Реклама
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12.02.2021 09:52 Реклама
В Волгограде открылся новый фитнес-клуб «REFORMA» в микрорайоне «Колизей». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании. На площади более 800 кв.м. к удобству посетителей создано современное фитнес-пространство, в котором клиентам предоставляется возможность тренироваться на высочайшем профессиональном уровне.
В фитнес-клубе «REFORMA» - новейшее профессиональное оборудование ведущих фирм: более 50 видов силовых и 9 кардио-тренажеров различной направленности.
Для посетителей разработано свыше 25 наименований тренировочных групповых программ. Отдельным блоком проводятся занятия по хореографии, акробатике, современным танцам и единоборствам для детей.
Все тренировки в фитнес-клубе проходят под руководством профессионального тренерского состава, подбирающего индивидуальные программы занятий для каждого посетителя вне зависимости от уровня начальной профессиональной подготовки.
«Удобные сервисы в виде собственного массажного кабинета, фитнес-бара и солярия, а также гибкая ценовая и скидочная политика позволяют сделать посещение фитнес-клуба максимально удобным и комфортным, - отметили представители клуба - Для постоянных членов клуба доступны дополнительные бонусы и программы лояльности».
Фитнес-клуб «REFORMA» сегодня это:
• тренажерный зал;
• зона функционального тренинга и Crossfit;
• кардио-зона;
• многофункциональные залы групповых программ;
• зал йоги, пилатеса;
• комфортабельные раздевалки и душевые;
• сауна;
• спортивное питание;
• фитнес-бар;
• массажный кабинет;
• солярий.
Фитнес-клуб находится по адресу: г. Волгоград, ул. Им. Старшего лейтенанта Токарева, д. 1, Кировский район. Телефон: +7 (8442) 31-97-69. Мы ждём вас!
ФОТО: Фитнес-клуб «REFORMA»
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