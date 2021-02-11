



Провести первое свидание на свежем воздухе предпочли бы 46% жителей Южного федерального округа. При этом совершенно никто не хочет начинать строить отношения со встречи в ночном клубе или по видеосвязи в zoom. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, 28% опрошенных первую романтическую встречу хотели бы провести в кафе или ресторане. 8% выбрали бы для этой цели театр, кинотеатр или концерт. А вот 2% респондентов готовы привести понравившегося человека сразу домой. Для 16% место первого свидания не имеет значения.

Зато для 8% южан важно лично убедиться, что партнер ответственно подходит к здоровью своему и окружающих, поэтому они потребуют у него актуальный отрицательный тест на Covid-19. Остальные этого делать не будут. Большинство - 60%, считает, что просить подобное неприлично, 20% просто не боятся заболеть, 10% уже переболели, а 1% даже успели вакцинироваться.

82% мужчин и 69% женщин уверены, что на первом свидании должен платить мужчина. 8% мужчин и 13% женщин считают, что это не имеет значения. При этом 18% женщин и 11% мужчин выступили за полное «финансовое равенство» на первом свидании. Никто из опрошенных, независимо от пола, не считает, что на первом свидании должна платить женщина.

Интересно, что в ЮФО оказалось самое большое в России число жителей, которые никак не будут отмечать День святого Валентина (день всех влюбленных) 14 февраля – 47%. В качестве объяснения, опрошенные сообщили, что это чуждый иностранный праздник (41%) и что они еще не нашли спутника жизни (6%). При этом отмечать, праздновать и дарить подарки намерены 16% респондентов. 31% опрошенных просто поздравят свою половинку без дополнительных торжеств.

Среди состоявшихся пар 32% ничего не планируют дарить друг другу, а 23% обещают подарить любимым свою любовь. Среди тех, кто готов преподнести своей половинке подарок (45% опрошенных): 4% ограничатся «валентинкой», 13% потратят на подарок не более 1000 рублей, 15% - от 1000 до 3000 рублей, 13% расщедрятся и потратят на подарок своему любимому человеку более 3000 рублей.

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.



