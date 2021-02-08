



Сотрудники таможни и УФСБ по Волгоградской области задержали заместителя директора завода по подозрению в контрабанде продукции военного назначения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Астраханской таможни, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники таможни установили, что в 2016-2019 годах замдиректора завода, расположенного в Волгоградской области, организовал перемещение через российско-белорусскую границу электронных комплектующих – кварцевых резонаторов, которые применяются в производстве военной техники. Всего с использованием международных почтовых отправлений было вывезено около 600 единиц такой продукции.

Оперативники установили, что представители данного предприятия оборонного комплекса не обращались для получения соответствующих разрешительных документов (лицензий, перечней, выписок из перечней) с целью перемещения кварцевых резонаторов через границу России.

Проводятся следственные мероприятия.



