Экономика

Фонд облигаций ВТБ стал лидером по доходности и притоку средств

Экономика 05.02.2021 12:56
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05.02.2021 12:56


ВТБ Фонд Казначейский в январе показал лучшую доходность среди всех ПИФ, инвестирующих в рублевые облигации (1,14% за месяц; для ПИФ с СЧА свыше 50 млн руб). 
Как сообщили ИА «Высота 102» в прес-службе ВТБ, высокие результаты управления фондом привлекают все большее число клиентов. Фонд по итогам января стал лидером рэнкинга всех российских ПИФ по объему привлечения по данным Investfunds. Клиенты вложили в него более 1,9 млрд руб. за месяц. Это 6,8% от всего объема, который привлекли российские фонды. Фонд является крупнейшим на российском рынке ПИФ, его стоимость чистых активов превышает 73 млрд руб. Он регулярно занимает первое место по объемам привлечения в России.
Другие фонды облигаций ВТБ также оказались в лидерах по доходности среди всех ПИФ облигаций, включая инвестирующие в иностранной валюте. ВТБ - Фонд еврооблигаций развивающихся стран обеспечил инвесторам доходность в 3,73% за месяц, ВТБ - Фонд Еврооблигаций –в 3,42%.
Сегодня в линейке фондов ВТБ – 57 ПИФ, из которых 9 биржевых, 23 открытых. В общей сложности в январе клиенты вложили в открытые и биржевые ПИФы ВТБ более 6 млрд руб.  
«Мы видим, что интерес к паевым фондам сегодня значительно растет и стремимся активно развивать данное направление. По итогам 2020 г. ВТБ Капитал Инвестиции были лидерами российского рынка по объемам привлечения в ПИФы всех типов, и мы рассчитываем сохранить и укрепить свои позиции на этом рынке в текущем году. Добиться этого нам помогут высокие результаты в управлении средствами фондов, минимизация комиссий и широкая линейка ПИФ, в которой каждый клиент может найти подходящий ему продукт», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

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