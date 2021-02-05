Фонд облигаций ВТБ стал лидером по доходности и притоку средств





ВТБ Фонд Казначейский в январе показал лучшую доходность среди всех ПИФ, инвестирующих в рублевые облигации (1,14% за месяц; для ПИФ с СЧА свыше 50 млн руб).

Как сообщили ИА «Высота 102» в прес-службе ВТБ, высокие результаты управления фондом привлекают все большее число клиентов. Фонд по итогам января стал лидером рэнкинга всех российских ПИФ по объему привлечения по данным Investfunds. Клиенты вложили в него более 1,9 млрд руб. за месяц. Это 6,8% от всего объема, который привлекли российские фонды. Фонд является крупнейшим на российском рынке ПИФ, его стоимость чистых активов превышает 73 млрд руб. Он регулярно занимает первое место по объемам привлечения в России.

Другие фонды облигаций ВТБ также оказались в лидерах по доходности среди всех ПИФ облигаций, включая инвестирующие в иностранной валюте. ВТБ - Фонд еврооблигаций развивающихся стран обеспечил инвесторам доходность в 3,73% за месяц, ВТБ - Фонд Еврооблигаций –в 3,42%.

Сегодня в линейке фондов ВТБ – 57 ПИФ, из которых 9 биржевых, 23 открытых. В общей сложности в январе клиенты вложили в открытые и биржевые ПИФы ВТБ более 6 млрд руб.