Экономика

Группа «Открытие» создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ

Экономика 05.02.2021 12:39
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05.02.2021 12:39


Кафедра будет готовить высококвалифицированные кадры в сфере цифровых технологий, а лучшие выпускники смогут трудоустроиться в компании группы «Открытие». Возглавит кафедру член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На факультете компьютерных наук Высшей школы экономики начинает работу базовая кафедра группы «Открытие». Кафедра станет точкой контакта экспертов с ценной бизнес-практикой и молодых цифровых талантов. Благодаря ей будущие инженеры и разработчики смогут лучше развивать компетенции в области управления разработкой цифровых продуктов и сервисов, анализа больших объемов данных и информационной безопасности, получат опыт эффективной командной разработки, эксплуатации и масштабирования программных решений в промышленном масштабе.
Планируется, что группа «Открытие» будет привлекать для работы на кафедре своих сотрудников и экспертов, преподавать на факультете свои собственные дисциплины и курсы для студентов бакалавриата и магистратуры, реализует программу практик и стажировок, открытых лекций и круглых столов по актуальным профильным темам. В перспективе организация межкампусных курсов и общеуниверситетских факультативов, проектная работа и коллаборации с научно-учебными и международными лабораториями по организации совместных исследований.
Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»: «Создание нашей кафедры в НИУ ВШЭ -  пример взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего нам видеть перспективных студентов, а университету - расширять спектр своих учебных программ.
Банк и компании группы «Открытие» реализуют и развивают интересные ИТ-решения, получающие признание индустрии и профессиональные награды рынка. У нас работает много специалистов с богатой бизнес-практикой и экспертизой в предметной области. Эта экспертиза и наши практические кейсы представляют интерес и ценность для дальнейшего улучшения образовательного процесса на факультете компьютерных наук. Непрерывная поставка функционала цифровых финансовых продуктов в нашем бизнесе порождает значительный спрос на собственных разработчиков.
Мы планируем привлечь в ближайшие два года около 1000 ИТ-специалистов на инхаус и развивать собственные цифровые таланты. В компаниях группы работают сильные профессиональные команды, и мы всегда рады видеть в наших рядах новых молодых специалистов, в подготовке которых теперь будем принимать непосредственное участие».
Ирина Плисецкая, заместитель декана по развитию и административно-финансовой работе НИУ ВШЭ: «Развитие партнерских отношений с ведущими российскими компаниями – одно из приоритетных направлений работы факультета. Создание базовой кафедры группы компаний «Открытие», занимающей лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка, является важным шагом в решении задачи подготовки ИТ-специалистов. Сотрудничество открывает широкие возможности перед студентами факультета компьютерных наук в части работы с реальными кейсами, а перед научными коллективами – в совместной реализации прикладных проектов. Кроме того, запланирована организация совместных круглых столов и участие группы «Открытие» в мероприятиях факультета. Так, в этом году банк "Открытие" стал платиновым партнером IV Международной олимпиады по анализу данных (IDAO), которую факультет успешно проводит с 2018 года».
Стоит отметить, что эта кафедра станет уже второй площадкой группы «Открытие» в НИУ ВШЭ. В 2020 году на Факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ начала работать базовая кафедра банка «Открытие» по рискам. Банк «Открытие» является постоянным благотворителем НИУ ВШЭ.

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