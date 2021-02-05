В Волгограде арестовали заместителя директора медколледжа

Расследования 05.02.2021 12:10
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05.02.2021 12:10
Сегодня Центральный районный суд Волгограда арестовал заместителя директора медицинского колледжа. Лидия Елисеева проведет в СИЗО до 1 апреля. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, женщину подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
Как стало известно информагентству, Елисеева проходит по тому же уголовному делу о «мертвых душах», что и главврач городской детской больницы Волжского Евгений Дергачев, а также сотрудница облздрава Светлана Колесникова.
По версии следствия, Дергачев при пособничестве подчиненных ему лиц фиктивно трудоустроил в больницу 11 человек. За последние 5 лет лже-работникам начислили зарплату в общей сумме 4 млн рублей, которые фигуранты дела присвоили себе.
Кроме того, как полагают правоохранители, Дергачев систематически передавал сотруднице облздрава Колесниковой деньги за попустительство при проведении проверок и решении нужных вопросов. С 2016 года по февраль текущего женщина получила от главврача не менее 2,5 млн рублей.
Фото: скриншот с сайта Волгоградского медицинского колледжа.
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