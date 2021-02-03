Сбербанк упростил открытие вкладов онлайн

Экономика 03.02.2021 12:46 Новости компаний
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03.02.2021 12:46 Новости компаний
Сбербанк обновил раздел «Вклады и счета» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь выбрать оптимальный вклад, исходя из своих задач и возможностей, и оформить его стало ещё проще. Это гораздо быстрее, чем в отделении банка, и занимает всего несколько секунд, причём вся информация, необходимая для принятия решения, удобно структурирована.
· Договор вклада можно посмотреть, скачать, сохранить, распечатать, отправить по почте или с помощью любого мессенджера сразу же после открытия вклада. Идти в отделение банка, чтобы получить бумажный договор, теперь не нужно.
· Доход и процентная ставка по вкладу автоматически рассчитывается при изменении параметров срока и суммы в карточке вклада. Клиент сразу видит свой потенциальный доход.
· Калькулятор «Подобрать вклад» с точностью до копейки рассчитывает доход с учётом суммы и срока вклада, возможности пополнения и снятия средств.
· Функция «Хочу максимальную ставку для этой суммы» автоматически подбирает наиболее выгодный вклад в калькуляторе.
· Ключевые характеристики вклада — максимальная ставка, возможность снятия и пополнения, минимальный срок и сумма указаны в его карточке на главной странице раздела «Вклады и счета».
· Вклады можно автоматически отсортировать по валюте, в которой их можно открыть.
· Все операции по договору — открытие, начисление процентов, начисление и списание средств, возможность скачать выписку по операции — доступны в разделе «История».
"Мы постарались максимально упростить процесс, так что сегодня вклады и счета размещаются на информативной онлайн-витрине, как товары в магазине. Все ключевые характеристики депозитов подсвечиваются, поэтому их легко сравнивать друг с другом, удобно открывать и закрывать по мере необходимости в несколько кликов. По сути, мы сформировали принципиально новый цифровой клиентский опыт, когда открыть вклад так же просто, как заказать еду на дом или вызвать такси с помощью сервисов экосистемы Сбера", - отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
Фото ru.freepik.com
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