Экономика 29.01.2021 13:43 Новости компаний
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29.01.2021 13:43 Новости компаний
В СберБанк Онлайн появилась история капитала с 2015 года: клиенты могут посмотреть, росла или падала общая сумма их средств, как менялись доли активов, как влияли на капитал большие покупки и другие события. В истории учитываются средства на картах и вкладах, в инвестициях и пенсионных продуктах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, это первый подобный сервис в России.
"Обычно для аналитики используют калькулятор и Excel, а мы упрощаем задачу и делаем историю доступной всем. Это даёт возможность оценить, растёт или ʺпроедаетсяʺ капитал, и сделать выводы. В будущем мы хотим ещё подробнее показать клиенту, как он пришёл к тому, что у него есть сейчас, какие решения на это повлияли, что сработало, а что нет. Когда видишь это наглядно, проще планировать будущее и ставить большие цели", - отмечает Алексей Ермаков, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка.
График истории находится в разделе «Всего средств» (вкладка «Финансы» на главном экране приложения СберБанк Онлайн). Кроме истории, там можно оценить капитал на текущий момент: общий баланс, сколько и где лежит денег. И, если нужно, то сразу же их перераспределить — например, открыть новый вклад или карту, выбрать инвестиционный продукт.
«Всего средств» — один из сервисов управления личными финансами (personal financial management, PFM) в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Их задача — помочь клиентам Сбера позаботиться о будущем: не тратить лишнее, откладывать деньги, достигать финансовых целей и зарабатывать с помощью инвестиций. Кроме «Всего средств», к PFM относятся: «Анализ финансов», «Ваш бюджет», «Цели», «Инвестиции и пенсии».
Фото ru.freepik.com
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