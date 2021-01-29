Политика 29.01.2021 11:37
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29.01.2021 11:37
Сегодня с рабочей поездкой в Волгоград прибыл министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, вместе с губернатором Андреем Бочаровым, полномочным представителем президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым и президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым министр энергетики РФ примет участие в торжественном запуске нового комплекса на площадке ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" по выпуску высокоиндексных масел.
Фото с сайта minenergo.gov.ru
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