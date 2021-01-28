Молодой мужчина с врожденным заболеванием умер от COVID-19 в Волгограде





Смерть от коронавируса 6 человек, среди которых 39-летний мужчина, подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном штабе, молодой мужчина, у которого было врожденное заболевание сердца, вовремя обратился к врачам. Он лечился амбулаторно, но без положительной динамики. В результате его госпитализировали в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн, где диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти молодого пациента врачи не смогли.

От коронавируса также скончались 56-летний житель Волгограда, 66-летняя жительница Городищенского района, 57-летний мужчина из Урюпинска, 56-летняя жительница Котельниковского района и 73-летний мужчина из Михайловки.

Победить болезнь они не смогли, хотя отношение к заболеванию у всех было разное. Так, пациенты из Урюпинска и Котельниковского района сразу обратились к врачам при первых признаках заболевания. Примерную дату и способ заражения мужчины из Михайловки и 56-летнего волгоградца установить не удалось. Женщина из Городищенского района лечила COVID-19 самостоятельно.

За минувшие сутки выявлено 242 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 239 человек. В скорбном списке жертв пандемии сегодня 593 человека.