Здравоохранение

Молодой мужчина с врожденным заболеванием умер от COVID-19 в Волгограде

Здравоохранение 28.01.2021 16:47
0
28.01.2021 16:47


Смерть от коронавируса 6 человек, среди которых 39-летний мужчина, подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном штабе, молодой мужчина, у которого было врожденное заболевание сердца, вовремя обратился к врачам. Он лечился амбулаторно, но без положительной динамики. В результате его госпитализировали в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн, где диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти молодого пациента врачи не смогли.
От коронавируса также скончались 56-летний житель Волгограда, 66-летняя жительница Городищенского района, 57-летний мужчина из Урюпинска, 56-летняя жительница Котельниковского района и 73-летний мужчина из Михайловки. 
Победить болезнь они не смогли, хотя отношение к заболеванию у всех было разное. Так, пациенты из Урюпинска и Котельниковского района сразу обратились к врачам при первых признаках заболевания. Примерную дату и способ заражения мужчины из Михайловки и 56-летнего волгоградца установить не удалось. Женщина из Городищенского района лечила COVID-19 самостоятельно.
За минувшие сутки выявлено 242 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 239 человек. В скорбном списке жертв пандемии сегодня 593 человека.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Здравоохранение
28.01.2021 15:57
Здравоохранение 28.01.2021 15:57
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
27.01.2021 14:17
Здравоохранение 27.01.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.01.2021 13:06
Здравоохранение 26.01.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.01.2021 12:04
Здравоохранение 26.01.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2021 16:41
Здравоохранение 24.01.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2021 11:23
Здравоохранение 24.01.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.01.2021 16:27
Здравоохранение 23.01.2021 16:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.01.2021 11:36
Здравоохранение 23.01.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.01.2021 21:31
Здравоохранение 22.01.2021 21:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.01.2021 16:46
Здравоохранение 22.01.2021 16:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.01.2021 14:23
Здравоохранение 19.01.2021 14:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.01.2021 13:56
Здравоохранение 19.01.2021 13:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.01.2021 12:46
Здравоохранение 19.01.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2021 14:48
Здравоохранение 16.01.2021 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2021 13:54
Здравоохранение 16.01.2021 13:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:11
В Волгограде прокуратура предупредила о последствиях за участие в незаконных акцияхСмотреть фотографии
19:04
Волгоград вечером из-за аварий сковали «капитальные» пробкиСмотреть фотографии
17:47
Глава сети волгоградских офисов сотовой связи «сливала» данные о звонках пользователейСмотреть фотографии
17:11
Банк «Открытие»: 93% жителей ЮФО стали чаще использовать безналичные платежи из-за пандемииСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде нашли подпольный нефтезавод (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Молодой мужчина с врожденным заболеванием умер от COVID-19 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области резко выросло число банкротов из-за пандемииСмотреть фотографии
15:57
СОГАЗ-Мед: права граждан в системе ОМС, о которых важно знатьСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде живущую на пособия мать посчитали богачкойСмотреть фотографии
15:05
Свежие ямы окружают: мост через ВДСК в Волгограде вновь будут лататьСмотреть фотографии
14:21
Софья Жилина: «Мы обязаны сделать вокруг наших детей современный мир. Это будущее города»Смотреть фотографии
13:48
Селянин в Волгоградской области нарубил клёнов на уголовное делоСмотреть фотографии
13:39
Новый асфальт в Ворошиловском районе Волгограда «убила» капризная зимаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Удаленка, до свидания!: в Волгоградской области студентов возвращают в вузыСмотреть фотографии
12:30
Под Волгоградом старый стадион восстановят до уровня «Лужников»Смотреть фотографии
12:08
Депутаты рекомендовали мэрии Волгограда задуматься о передаче школьных пищеблоков в концессиюСмотреть фотографии
11:35
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ без визита в банкСмотреть фотографии
11:03
Депутата-пенсионера обеспечат зарплатой в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде пассажирка-дебоширка осуждена за удар ногой полицейскогоСмотреть фотографии
10:26
МВД России оценило труд медсестры из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
Много половин: волгоградцы стали втрое больше сидеть на сайтах знакомствСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области подскочили цены на морковь и колбасыСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде объявлены торги по питанию в детсадах на 1 млрд рублейСмотреть фотографии
20:29
Волгоградские депутаты собираются в вояж по собачьим приютамСмотреть фотографии
19:35
«А прилепится?»: «Справедливой России» в Волгоградской области подкинули чужих партийцевСмотреть фотографии
17:10
Новый GEELY TUGELLA – флагманские стандарты для современного кроссовераСмотреть фотографии
16:55
Прокурор Волгоградской области предлагает защитить обманутых владельцев банковских картСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде раскрыли дело о трупе в подвале многоэтажкиСмотреть фотографии
16:12
«8 часов не могли остановить кровь»: в Волгограде бездомная собака покусала школьницуСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области «подтаяли» долги по зарплатеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 