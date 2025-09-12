Из Волгоградской области отправили на родину 293 иностранца

С начала 2025 года сотрудники УФСПП по Волгоградской области с помощью коллег из Управления по вопросам миграции ГУ МВД принудительно выдворили за пределы РФ 293 иностранных граждан. Поводом послужили нарушения правил въезда в РФ и режима пребывания в стране.
Выдворения мигранты ожидали в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Волгограду. После рассмотрения дел в судах и оформления проездных документов судебные приставы отделения специального назначения Главного управления ФССП России по Волгоградской области препроводили их до пунктов пропуска через государственную границу РФ. Там уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и других государств были переданы пограничным органам.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что на покупку билетов мигрантам для возвращения их на родину было выделено более 5 миллионов рублей.
Фото УФСПП по Волгоградской области