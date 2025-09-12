Волгоградцам рассказали о самых богатых представителях рабочего класса





В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии среди представителей рабочего класса. По данным SuperJob, лидером по зарплатному предложению стала работа промышленного альпиниста. Этому специалисту обещают вознаграждение за труд в размере от 155 до 260 тысяч рублей.

На втором месте оказались мастера отделочных работ. Средняя медианная зарплата таких специалистов составляет также от 150 до 260 тысяч рублей. Третье место занимают монтажники окон с зарплатой от 145 до 280 тысяч рублей.

Четвертое место поделили сразу две профессии – плиточник и монтажник лифтов с зарплатой от 140 до 250 тысяч рублей.

Замыкают пятерку электрогазосварщики, мастера строительно-монтажных работ и монтажники систем вентиляции и кондиционирования с доходом от 130 до 300 тысяч рублей.