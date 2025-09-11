



Во Фролово городская администрация подвела итоги аукциона на закупку мебели. Местные чиновники начали обставлять рабочие помещения со столов и взяли «на пробу» один экземпляр у местного коммерсанта.

Согласно размещённым на «Госзакупках» документам, покупка обошлась бюджету населённого пункта всего в 180 тыс. рублей. За эти деньги предприниматель поставит один единственный полукруглый приставной стол шириной 120 сантиметров, глубиной 60-70 сантиметров, высотой 80 сантиметров. Столешница и каркас должны быть сделаны из МДФ (плиты из мелкой фракции древесных опилок и клея).





Примечательно, что закупка была произведена в срочном порядке у единственного поставщика. Перед этим заказчик запросил у трёх неких организаций коммерческое предложение на поставку стола. Поставщики выразили готовность продать элемент офисного гарнитура за 195 тыс. рублей, 199 тыс. рублей и 180 тыс. рублей.

В результате на закупку из бюджета было выделено 192 тыс. рублей, исходя из средней заявленной стоимости. А проведение торгов помогло муниципалитету даже немного сэкономить — 12 тыс. рублей останутся в местной казне.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к заместителю главы Фролово Владимиру Кибенко, подписавшему документы закупки, с просьбой прокомментировать аукцион, однако руководитель затруднился ответить на журналистские вопросы по телефону.

- Вы знаете, сколько я таких документов подписываю? Я что, каждый стол должен помнить? Это во-первых. А во-вторых, я же не знаю, кто вы. Правильнее будет продолжить общение в официальном формате. Присылайте письменный запрос - подготовим ответ, — подчеркнул работник администрации.





Примечательно, что стол с аналогичными параметрами продаётся на интернет-площадках всего за 3,5-5 тыс. рублей.

Отметим, наименование предпринимателя, которому посчастливилось стать единственным участником конкурсных процедур и одержавшего победу, в документации аукциона не раскрывается.

Фото сгенерировано ИИ