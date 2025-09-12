32 кошки и собаки из Волгограда отдохнули в Италии, Испании и Корее





32 домашних питомца из Волгограда побывали на отдыхе за границей вместе со своими хозяевами в августе 2025 года. Об этом рассказали в Россельхознадзоре по итогам оформления ветеринарных сертификатов.

Чаще всего хозяева питомцев выбирали в качестве направлений для путешествий Италию, Германию, Турцию, Грузию, Испанию и Корею.

В Россельхознадзоре напомнили, что при въезде в страны ЕС для идентификации животных применяются только микрочипы. Для установки такого чипа владельцы своих домашних любимцев могут обратиться в ветеринарную службу и ветеринарные клиники.

Другие дополнительные ветеринарные требования необходимо уточнять в консульствах стран, которые планируете посетить.