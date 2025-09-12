Волгоградский завод оказался в санкционном списке Японии





МИД Японии опубликовал новый санкционный список, в котором оказалось одно из волгоградский предприятий. Документ появился 12 сентября на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Так, под номером 344 в списке оказалось Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская машиностроительная компания „ВгТЗ“». В документе поясняется, что санкции вводятся в свете сложившейся международной обстановки вокруг Украины и в целях содействия Японии международным усилиям по поддержанию мира, направленным на разрешение этой проблемы.

Ограничения затронут операции с капиталом, депозитные и трастовые соглашения, а также договоры займа денег.