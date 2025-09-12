



12 сентября в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании приёма и отправки самолётов. Из-за ночной атаки БПЛА на Санкт-Петербург и другие регионы России Федеральное агентство воздушного транспорта приостанавливало работу местных воздушных гаваней, что спровоцировало задержку в отправлении авиарейсов.

С 11:25 на 12:00 перенесено прибытие в Волгоград самолёта 5N 511 авиакомпании «Smartavia» из Пулково. С 11:50 на 15:40 - отправление рейса SU 2846 в том же направлении. Также отложен с 16:20 на 18:45 вылет самолёта DP 517 из Санкт-Петербурга в Волгоград.

Также задерживаются и три вылета из волгоградского аэропорта в Пулково. Они должны были состоятся в 12:05, 12:50 и 16:45. Однако рейсы перенесены на 12:30, 16:40 и 19:05.

Напомним, минувшей ночью над тринадцатью регионами России был ликвидирован 221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.