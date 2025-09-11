В полиции и прокуратуре организовали проверки после драки в школе №64





В Красноармейском районе Волгограда в ситуацию с издевательством одной из учениц школы №64 над сверстниками вынуждены были вмешаться правоохранительные органы. В полиции сообщили об организации проверки после публикации в интернете кадров, на которых несовершеннолетняя бьёт одноклассницу.

- 10 сентября между одноклассницами произошёл словесный конфликт, в результате которого одна из учениц нанесла другой удар в область лица. О случившемся участники конфликта педагогическому составу учебного заведения и родителям не сообщали, с заявлениями в полицию не обращались. По результатам проверки будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Свою проверку по факту произошедшего пообещала организовать и прокуратура.

- Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с распространением в сети Интернет информации о противоправном поведении учащейся на территории одного из образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Напомним, 11 сентября в социальных сетях был распространён ролик, на котором запечатлена конфликтная ситуация. Видео вызвало у местных жителей большой резонанс. Родители других детей также сообщали, что распускающая руки на видео школьница обижает и других детей, однако руководство учреждения никаких мер для искоренения конфликтов не предпринимает.