У коров в Волгоградской области нашли смертельный вирус

В Волгоградской области в двух районах у крупного рогатого скота обнаружен лейкоз. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказы облкомветеринарии, смертельное заболевание, которое приводит к появлению новообразований у животных, выявлено на территории Россошенского сельского поселения Городищенского района и на территории Чернышковского городского поселения.

В целях ликвидации очагов заболевания введены ограничительные мероприятия. Полученное от больных животных молоко подлежит уничтожению. Зараженные лейкозом коровы будут изолированы и отправлены на убой. Также на неблагополучных по лейкозу территориях будут проведены и другие мероприятия.

Лейкоз у коров относится к группе неизлечимых и приводит к смерти животного. Вирус изменяет строение клеток кровеносной системы, чем нарушает ее функциональность. У животных разрастаются ткани и появляются опухоли. От коров к человеку этот вирус не передается.