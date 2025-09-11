Общество

У коров в Волгоградской области нашли смертельный вирус

Общество 11.09.2025 15:54
0
11.09.2025 15:54

В Волгоградской области в двух районах у крупного рогатого скота обнаружен лейкоз. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказы облкомветеринарии, смертельное заболевание, которое приводит к появлению новообразований у животных, выявлено на территории Россошенского сельского поселения Городищенского района и на территории Чернышковского городского поселения.

В целях ликвидации очагов заболевания введены ограничительные мероприятия. Полученное от больных животных молоко подлежит уничтожению. Зараженные лейкозом коровы будут изолированы и отправлены на убой. Также на неблагополучных по лейкозу территориях будут проведены и другие мероприятия.

Лейкоз у коров относится к группе неизлечимых и приводит к смерти животного. Вирус изменяет строение клеток кровеносной системы, чем нарушает ее функциональность. У животных разрастаются ткани и появляются опухоли. От коров к человеку этот вирус не передается. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.09.2025 17:11
Общество 11.09.2025 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 17:09
Общество 11.09.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 16:43
Общество 11.09.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 15:26
Общество 11.09.2025 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 13:56
Общество 11.09.2025 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 13:31
Общество 11.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 13:04
Общество 11.09.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 12:05
Общество 11.09.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 11:35
Общество 11.09.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 10:40
Общество 11.09.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 10:02
Общество 11.09.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 09:50
Общество 11.09.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 08:40
Общество 11.09.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 08:07
Общество 11.09.2025 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 06:57
Общество 11.09.2025 06:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:11
В полиции и прокуратуре организовали проверки после драки в школе №64Смотреть фотографии
17:09
Волгоградец лишился Toyota Land Cruiser из-за долга по кредитамСмотреть фотографии
16:43
Дроны, Росгвардия и наряды полиции: силовики прошерстили поля под Волгоградом в поисках мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Кремле пояснили резкий рост курса валютСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде на капремонте школы искусств «умыкнули» 330 тысячСмотреть фотографии
15:54
У коров в Волгоградской области нашли смертельный вирусСмотреть фотографии
15:26
«Будет всего три пощёчины»: в Волгограде сняли на видео издевательства над ученицей школы №64Смотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Международная промышленная конференция «Трубы-2025» впервые открылась в ВолжскомСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде детский футбольный матч закончился дракой взрослыхСмотреть фотографии
14:18
«Показания свидетелей и результаты экспертиз»: присяжные знакомятся с делом обвиняемого в убийстве ПакаСмотреть фотографии
13:56
Грозы и резкое похолодание идут на волгоградский регионСмотреть фотографии
13:44
Бастрыкин заинтересовался дорогой к хутору Зимовейский под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде возложением цветов отметили 148-летие со дня рождения ДзержинскогоСмотреть фотографии
13:04
«Родители не разошлись с детьми»: власти Волгограда прокомментировали затор у проходной школы №55Смотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Билайн за неделю прервал почти 10 тысяч звонков от мошенников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
«Меня уже на полиграф возили»: под Волгоградом пятые сутки ищут пропавшую молодую женщинуСмотреть фотографии
12:05
Волгоградцы стали менее тревожнымиСмотреть фотографии
11:51
Изрезал 67 раз ножом: в Волгограде альфонса-убийцу приговорили к 17 годам колонииСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области капремонт досрочно охватит 117 домовСмотреть фотографии
10:40
В Камышине на 3 дня отключат горячую водуСмотреть фотографии
10:02
Суд в Волгограде обязал УК истребить крыс у жилого домаСмотреть фотографии
09:50
Уроженец Камышина возглавил следственный отдел в СаратовеСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде попал на видео момент столкновения «Лады» с КАМАЗомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
В Краснооктябрьском районе Волгограда вырубят 71 деревоСмотреть фотографии
08:07
Вызывает 7 видов рака: врач рассказала о последствиях употребления алкоголяСмотреть фотографии
07:29
В Волгограде цены на огурцы упали до 116 рублейСмотреть фотографии
06:57
В Волгоградской области простятся с участником СВО Виталием ВершининымСмотреть фотографии
06:34
Володин: участники СВО должны преподавать детям в школахСмотреть фотографии
06:12
В Росстате назвали новые цены на автотопливо в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:49
«Надо сыграться»: гандболистки «Динамо-Синары» на выезде уступили «Черноморочке» Смотреть фотографии
 