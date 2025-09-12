Общество

Эвакуация вертолетом в Волгоград спасла жизнь пациенту с инсультом

12.09.2025 10:00
Волгоградские врачи спасли жизни 50-летнему мужчине, которого экстренно доставили вертолетом санавиации и районного медучреждения, передает V102.RU.

- Пациент поступил с нарушением двигательных функций слева и утратой сознания. После немедленного проведения компьютерной томографии головного мозга диагностировали ишемический инсульт. Для спасения жизни пострадавшего незамедлительно была проведена операция по удалению тромба, - сообщили в облздраве.

Операцию провели в больнице скорой медицинской помощи №25. Мужчина уже прошел полное восстановление и вернулся домой.

Всего с начала года санитарная авиация региона уже выполнила 300 полетов, в ходе которых успешно транспортировали 294 пациента. Самому старшему из эвакуированных — 93 года, самому маленькому на момент перелета было всего три месяца.

Больше всего рейсов было сделано в Михайловку, Камышин и Урюпинск. Подавляющему большинству пострадавших потребовалось срочное медицинское вмешательство по причине острых состояний сердца и сосудов - 172 случая.

Фото из архива V102.RU

Лента новостей

12:45
Один человек пострадал в массовом ДТП фурой Wildberries в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Житель Михайловки идет под суд за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Довериться автоматике: что делать, если УК не следит за общедомовым прибором учетаСмотреть фотографии
11:33
Брал пачками: замдиректора МАУ Волжского уличили в серии откатов на госзаказахСмотреть фотографии
11:27
Волгоградский завод оказался в санкционном списке ЯпонииСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде водитель грузовика сбежал после ДТП с «Ладой»Смотреть фотографии
10:46
Суд выставил волгоградке счет за свет на 670 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волжском в дачном домике сгорела женщинаСмотреть фотографии
10:23
Эксперт «Капитал МС» рассказал, как поменяется порядок детских медосмотров с 1 сентябряСмотреть фотографии
10:19
Из Волгоградской области отправили на родину 293 иностранцаСмотреть фотографии
10:09
13 сентября в Волгоградской области стартуют местные выборыСмотреть фотографии
10:00
Эвакуация вертолетом в Волгоград спасла жизнь пациенту с инсультомСмотреть фотографии
09:19
6 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
08:39
Соки - в Китай, хлеб – в Судан: программу импортозамещения до 2030 года утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
Массовое отключение интернета накрыло Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
08:00
«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футболаСмотреть фотографии
07:36
Средства ПВО сбили ночью 221 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:05
Волгоградцам рассказали о самых богатых представителях рабочего классаСмотреть фотографии
06:30
С 1 октября в Волгоградской области стартует вакцинация от краснухиСмотреть фотографии
06:00
32 кошки и собаки из Волгограда отдохнули в Италии, Испании и КорееСмотреть фотографии
21:12
В Волжском засняли на видео жуткий наезд «Лады» на велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:03
В Волгограде пр. Жукова встал в глухой полуторакилометровой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
«Доходы пойдут на развитие транспорта»: в Волжском обосновали введение платных парковокСмотреть фотографии
18:11
Зато удобный? Во Фролово чиновники приобрели «золотой» стол за 180 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:00
В больнице Волжского короткое замыкание выгнало на улицу врачей и пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Волжане отправили очередной гумконвой для участников СВОСмотреть фотографии
17:11
В полиции и прокуратуре организовали проверки после драки в школе №64Смотреть фотографии
17:09
Волгоградец лишился Toyota Land Cruiser из-за долга по кредитамСмотреть фотографии
16:43
Дроны, Росгвардия и наряды полиции: силовики прошерстили поля под Волгоградом в поисках мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Кремле пояснили резкий рост курса валютСмотреть фотографии
 