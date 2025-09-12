Эвакуация вертолетом в Волгоград спасла жизнь пациенту с инсультом

Волгоградские врачи спасли жизни 50-летнему мужчине, которого экстренно доставили вертолетом санавиации и районного медучреждения, передает V102.RU.

- Пациент поступил с нарушением двигательных функций слева и утратой сознания. После немедленного проведения компьютерной томографии головного мозга диагностировали ишемический инсульт. Для спасения жизни пострадавшего незамедлительно была проведена операция по удалению тромба, - сообщили в облздраве.

Операцию провели в больнице скорой медицинской помощи №25. Мужчина уже прошел полное восстановление и вернулся домой.

Всего с начала года санитарная авиация региона уже выполнила 300 полетов, в ходе которых успешно транспортировали 294 пациента. Самому старшему из эвакуированных — 93 года, самому маленькому на момент перелета было всего три месяца.

Больше всего рейсов было сделано в Михайловку, Камышин и Урюпинск. Подавляющему большинству пострадавших потребовалось срочное медицинское вмешательство по причине острых состояний сердца и сосудов - 172 случая.

Фото из архива V102.RU