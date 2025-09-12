Массовое отключение интернета накрыло Волгоград и Волжский

В Волгограде и Волжском 12 сентября вновь зафиксировано массовое отключение интернета. О проблемах сообщают пользователи. Стабильно работает лишь проводной интернет.
Общество 12.09.2025 08:20
Напомним, на прошлой неделе в Волгограде отсутствовал интернет в течение почти четырех дней. В этот период жители города столкнулись с проблемами при вызове такси, курьеров доставки, при этом данные услуги резко подорожали. Также не работали терминалы по оплате на заправках и в некоторых торговых точках.
