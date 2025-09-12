13 сентября в Волгоградской области стартуют местные выборы

В Волгоградской области 13 и 14 сентября пройдет голосование в рамках выборов в органы местного самоуправления. Выборы состоятся в 52 сельских и городских поселениях, расположенных на территории 19 муниципальных районов Волгоградской области. Принять участие в голосовании смогут более 90 тысяч избирателей.
В облизбиркоме заверили, что в регионе полностью подготовлены помещения для голосования, обучены члены УИК и изготовлены бюллетени, которые доставлены избирателям.
Ранее, напомним, в регионе приняли решение о проведении выборов в течение двух дней вместо возможных трех. При этом выборные кампании в некоторых регионах начались сегодня, 12 сентября.