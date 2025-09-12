Общество

Эксперт «Капитал МС» рассказал, как поменяется порядок детских медосмотров с 1 сентября

Общество 12.09.2025 10:23 Реклама
0
12.09.2025 10:23 Реклама


С 1 сентября в России планируют начать проводить профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей с шести лет. Об этом нововведении, нацеленном на раннее выявление возможных отклонений, говорится в приказе Минздрава РФ. Для мальчиков осмотры будет проводить уролог-андролог, для девочек – гинеколог.  
Новость активно обсуждают в соцсетях и родительских чатах. Она вызвала волну недоумения и вопросов, как и другие новые правила детских медосмотров. Понять причину их появления помог заместитель гендиректора страховой медицинской организации «Капитал МС» Антон Устюгов в интервью «Российской Газете».
– Профилактические осмотры особенно важны для будущих первоклассников. Резкие изменения в режиме дня, повышенные нагрузки – все это серьезный стресс для организма ребенка. Он может спровоцировать обострение хронических заболеваний или манифестирование скрытых, – объяснил Антон Устюгов.
Детальный медицинский осмотр перед поступлением в школу также нужен, чтобы определить, к какой группе здоровья относится ребенок. Делает это врач-педиатр. По итогам всех обследований он принимает решение – всего таких групп пять. Родителям и учителям важно знать, к какой группе отнесен ребенок: от этого зависит допустимый уровень умственной и физической нагрузки.
На самом деле, как пояснили «РГ» в Минздраве РФ, профилактические медосмотры для оценки, в том числе, репродуктивного здоровья детей, как и консультация детского эндокринолога во время медосмотра при подготовке шестилеток к школе, утвержден приказом министерства еще от 2017 года. То есть, по сути, детские врачи и раньше контролировали, как развивается ребенок. Просто эта тема не была такой резонансной, как сегодня.
К слову, все профилактические осмотры проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике прикрепления. Для каждой возрастной группы разработан свой комплекс исследований, особенно это актуально для маленьких детей, которым требуется более тщательное медицинское наблюдение. По правилам, детей обследуют ежегодно. Но самые широкие, подробные исследования и консультации специалистов приходятся как раз на возраст шесть лет, затем 15, 16 и 17.
Например, по новым правилам шестилеткам перед школой будут проверять не только зрение (как раньше), но и слух. Для этого предусмотрено исследование вызванной отоакустической эмиссии. Еще одно нововведение – исследование уровня холестерина. Этот анализ проводится детям из группы риска – увы, лишний вес и ожирение все чаще встречаются даже у детсадовцев.
Но могут ли ребенка не принять в школу, если он не прошел медосмотр? На этот вопрос всех родителей шестилеток Антон Устюгов отметил, что ребенок не лишается права ходить в школу, за исключением вакцинации против туберкулеза – эта мера обязательна. Но у ребенка могут возникнуть проблемы с физкультурой. 
– Дело в том, что с 2023 года действуют требования, согласно которым школьников допускают до занятий физкультурой на основании заключения медорганизации, выданного по результатам проведенных профилактических медосмотров, – объяснил эксперт ООО «Капитал Медицинское Страхование».
Страховая компания подготовила памятку для родителей о том, в каком возрасте проводят расширенные медосмотры у детей*
6 лет
Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог (девочки), уролог-андролог (мальчики), детский эндокринолог
Исследования и анализы:
• общий анализ крови, мочи;
• УЗИ органов брюшной полости (комплексное);
• УЗИ почек;
• эхокардиография, электрокардиография;
• проверка слуха (исследование вызванной отоакустической эмиссии);
• исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок (для детей из группы риска).
15 лет
Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог, детский эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский
Исследования и анализы:
• общий анализ крови, мочи;
• УЗИ органов брюшной полости (комплексное);
• УЗИ почек;
• электрокардиография.
17 лет
Врачи: педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог детский, эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, психиатр детский
Исследования и анализы:
• общий анализ крови;
• общий анализ мочи;
• электрокардиография.
*Полный перечень по возрастам – см. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 211н «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, учетной формы N 030- ПО/у «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», порядка ее ведения, а также формы отраслевого статистического наблюдения N 030-ПО/о «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних», порядка ее заполнения».
По всем вопросам прохождения медицинских осмотров можно обратиться в контакт-центр ООО «Капитал Медицинское Страхование» по тел.: 8(8442) 55-01-65, 8-800-100-81-01, 8-800-100-81-02.

Сайт: www. kapmed.ru
Лицензия – ОС№ 3676-01 от 17.05.2023 ЦБ РФ без ограничения срока действия.
Реклама. ООО «Капитал Медицинское Страхование». erid: F7NfYUJCUneTSURqR1An

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.09.2025 11:49
Общество 12.09.2025 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.09.2025 11:27
Общество 12.09.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:46
Общество 12.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:19
Общество 12.09.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:09
Общество 12.09.2025 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 10:00
Общество 12.09.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 09:19
Общество 12.09.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 08:20
Общество 12.09.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 07:05
Общество 12.09.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 06:30
Общество 12.09.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2025 06:00
Общество 12.09.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 18:11
Общество 11.09.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 17:49
Общество 11.09.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 17:11
Общество 11.09.2025 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 17:09
Общество 11.09.2025 17:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:45
Один человек пострадал в массовом ДТП фурой Wildberries в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Житель Михайловки идет под суд за попытку подкупить сотрудника УФСБСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Довериться автоматике: что делать, если УК не следит за общедомовым прибором учетаСмотреть фотографии
11:33
Брал пачками: замдиректора МАУ Волжского уличили в серии откатов на госзаказахСмотреть фотографии
11:27
Волгоградский завод оказался в санкционном списке ЯпонииСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде водитель грузовика сбежал после ДТП с «Ладой»Смотреть фотографии
10:46
Суд выставил волгоградке счет за свет на 670 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волжском в дачном домике сгорела женщинаСмотреть фотографии
10:23
Эксперт «Капитал МС» рассказал, как поменяется порядок детских медосмотров с 1 сентябряСмотреть фотографии
10:19
Из Волгоградской области отправили на родину 293 иностранцаСмотреть фотографии
10:09
13 сентября в Волгоградской области стартуют местные выборыСмотреть фотографии
10:00
Эвакуация вертолетом в Волгоград спасла жизнь пациенту с инсультомСмотреть фотографии
09:19
6 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за ограничений полетов в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
08:39
Соки - в Китай, хлеб – в Судан: программу импортозамещения до 2030 года утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
Массовое отключение интернета накрыло Волгоград и ВолжскийСмотреть фотографии
08:00
«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футболаСмотреть фотографии
07:36
Средства ПВО сбили ночью 221 вражеских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:05
Волгоградцам рассказали о самых богатых представителях рабочего классаСмотреть фотографии
06:30
С 1 октября в Волгоградской области стартует вакцинация от краснухиСмотреть фотографии
06:00
32 кошки и собаки из Волгограда отдохнули в Италии, Испании и КорееСмотреть фотографии
21:12
В Волжском засняли на видео жуткий наезд «Лады» на велосипедистаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:03
В Волгограде пр. Жукова встал в глухой полуторакилометровой пробкеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
«Доходы пойдут на развитие транспорта»: в Волжском обосновали введение платных парковокСмотреть фотографии
18:11
Зато удобный? Во Фролово чиновники приобрели «золотой» стол за 180 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:00
В больнице Волжского короткое замыкание выгнало на улицу врачей и пациентовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Волжане отправили очередной гумконвой для участников СВОСмотреть фотографии
17:11
В полиции и прокуратуре организовали проверки после драки в школе №64Смотреть фотографии
17:09
Волгоградец лишился Toyota Land Cruiser из-за долга по кредитамСмотреть фотографии
16:43
Дроны, Росгвардия и наряды полиции: силовики прошерстили поля под Волгоградом в поисках мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Кремле пояснили резкий рост курса валютСмотреть фотографии
 