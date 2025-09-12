Эксперт «Капитал МС» рассказал, как поменяется порядок детских медосмотров с 1 сентября





С 1 сентября в России планируют начать проводить профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей с шести лет. Об этом нововведении, нацеленном на раннее выявление возможных отклонений, говорится в приказе Минздрава РФ. Для мальчиков осмотры будет проводить уролог-андролог, для девочек – гинеколог.

Новость активно обсуждают в соцсетях и родительских чатах. Она вызвала волну недоумения и вопросов, как и другие новые правила детских медосмотров. Понять причину их появления помог заместитель гендиректора страховой медицинской организации «Капитал МС» Антон Устюгов в интервью «Российской Газете».

– Профилактические осмотры особенно важны для будущих первоклассников. Резкие изменения в режиме дня, повышенные нагрузки – все это серьезный стресс для организма ребенка. Он может спровоцировать обострение хронических заболеваний или манифестирование скрытых, – объяснил Антон Устюгов.

Детальный медицинский осмотр перед поступлением в школу также нужен, чтобы определить, к какой группе здоровья относится ребенок. Делает это врач-педиатр. По итогам всех обследований он принимает решение – всего таких групп пять. Родителям и учителям важно знать, к какой группе отнесен ребенок: от этого зависит допустимый уровень умственной и физической нагрузки.

На самом деле, как пояснили «РГ» в Минздраве РФ, профилактические медосмотры для оценки, в том числе, репродуктивного здоровья детей, как и консультация детского эндокринолога во время медосмотра при подготовке шестилеток к школе, утвержден приказом министерства еще от 2017 года. То есть, по сути, детские врачи и раньше контролировали, как развивается ребенок. Просто эта тема не была такой резонансной, как сегодня.

К слову, все профилактические осмотры проводятся бесплатно по полису ОМС в поликлинике прикрепления. Для каждой возрастной группы разработан свой комплекс исследований, особенно это актуально для маленьких детей, которым требуется более тщательное медицинское наблюдение. По правилам, детей обследуют ежегодно. Но самые широкие, подробные исследования и консультации специалистов приходятся как раз на возраст шесть лет, затем 15, 16 и 17.

Например, по новым правилам шестилеткам перед школой будут проверять не только зрение (как раньше), но и слух. Для этого предусмотрено исследование вызванной отоакустической эмиссии. Еще одно нововведение – исследование уровня холестерина. Этот анализ проводится детям из группы риска – увы, лишний вес и ожирение все чаще встречаются даже у детсадовцев.

Но могут ли ребенка не принять в школу, если он не прошел медосмотр? На этот вопрос всех родителей шестилеток Антон Устюгов отметил, что ребенок не лишается права ходить в школу, за исключением вакцинации против туберкулеза – эта мера обязательна. Но у ребенка могут возникнуть проблемы с физкультурой.

– Дело в том, что с 2023 года действуют требования, согласно которым школьников допускают до занятий физкультурой на основании заключения медорганизации, выданного по результатам проведенных профилактических медосмотров, – объяснил эксперт ООО «Капитал Медицинское Страхование».

Страховая компания подготовила памятку для родителей о том, в каком возрасте проводят расширенные медосмотры у детей*

6 лет

Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог (девочки), уролог-андролог (мальчики), детский эндокринолог

Исследования и анализы:

• общий анализ крови, мочи;

• УЗИ органов брюшной полости (комплексное);

• УЗИ почек;

• эхокардиография, электрокардиография;

• проверка слуха (исследование вызванной отоакустической эмиссии);

• исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок (для детей из группы риска).

15 лет

Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог, детский эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский

Исследования и анализы:

• общий анализ крови, мочи;

• УЗИ органов брюшной полости (комплексное);

• УЗИ почек;

• электрокардиография.

17 лет

Врачи: педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог детский, эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, психиатр детский

Исследования и анализы:

• общий анализ крови;

• общий анализ мочи;

• электрокардиография.

*Полный перечень по возрастам – см. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 N 211н «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, учетной формы N 030- ПО/у «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», порядка ее ведения, а также формы отраслевого статистического наблюдения N 030-ПО/о «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних», порядка ее заполнения».

По всем вопросам прохождения медицинских осмотров можно обратиться в контакт-центр ООО «Капитал Медицинское Страхование» по тел.: 8(8442) 55-01-65, 8-800-100-81-01, 8-800-100-81-02.





Лицензия – ОС№ 3676-01 от 17.05.2023 ЦБ РФ без ограничения срока действия.

Реклама. ООО «Капитал Медицинское Страхование». erid: F7NfYUJCUneTSURqR1An