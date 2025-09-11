В Волжском засняли на видео жуткий наезд «Лады» на велосипедиста





11 сентября в Волжском произошло жуткое ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Авария случилась в 17:55 на участке пр. Ленина между территорий 13-го и 14-го микрорайонов, на пешеходном переходе у перекрёстка с ул. Мечников. Момент наезда засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, дождавшись зелёного сигнала светофора группа пешеходов начала переходить дорогу. Автомобили, двигающиеся со стороны автобусной остановки «Поликлиника» по второму ряду, остановились, чтобы пропустить людей. В какой-то момент толпу пешеходов опередил велосипедист, выехавший на переход не спешившись. В этот самый момент на огромной скорости по третьему ряду переход пыталась проскочить «Лада».

Машина снесла велосипедиста, лишь чудом не задев других пешеходов. Пострадавший сильнейшим ударом был отброшен на встречную полосу движения.

Фото и видео: POWERNET