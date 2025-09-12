В Волгограде водитель грузовика сбежал после ДТП с «Ладой»

Полицейские ищут водителя автомобиля КАМАЗ, который накануне столкнулся с «Лада Приора» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, после ДТП водитель грузовика сбежал с места происшествия.

Авария произошла накануне в 21:20 напротив дома № 236 по ул. Менделеева.

- По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора». После чего водитель грузового автомобиля с места ДТП скрылся, ведётся его розыск, - сообщили в Главке.

С места происшествия в больницу был доставлен с травмами 19-летний пассажир легковушки.