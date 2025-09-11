Волгоградец лишился Toyota Land Cruiser из-за долга по кредитам





Житель Городищенского района Волгоградской области за долги по кредитам на сумму свыше 4 миллионов рублей лишился автомобиля. Как рассказали в ГУФССП по региону, конфисковать Toyota Land Cruiser Prado прибыли приставы районного отдела при поддержке отделения специального назначения главка ФССП по региону.

Добровольно выплачивать свои долги мужчина не захотел, а средств на банковских счетах он также не хранил. Внедорожник житель региона также скрывал от сотрудников органа принудительного исполнения.

Однако приставы установили, что волгоградец периодически паркует автомобиль по месту регистрации в вечернее время. В один из таких вечеров и была произведена конфискация внедорожника. Мужчине ничего не оставалось, как только наблюдать за процессом эвакуации автомобиля, потому что средств для оплаты задолженности на месте у него не оказалось.

- В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения готовят транспортное средство к оценке и реализации, - добавили в пресс-службе ГУФССП по Волгоградской области.

Фото: ГУ ФССП по Волгоградской области