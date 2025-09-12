Суд выставил волгоградке счет за свет на 670 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Волгограда обязал местную жительницу заплатить за электроэнергию, которой она пользовалась незаконно. Как сообщили V102.RU в районном суде, в общей сложности женщина должна погасить долг в 670 тысяч 602 рубля, который образовался у нее в период с 5 июля 2024 года по 21 мая 2025 года.

В суде установлено, что дом женщины почти год был незаконно подключен к объектам электросетевого хозяйства АО «ВМЭС». Это вскрылось в ходе проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства 5 июля 2024 года.

Собственница недвижимости уклонялась от добровольной оплаты счетов за свет, поэтому электросетевая компания обратилась в суд. Иск был удовлетворен.

С волгоградки также взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18 июня 2025 года по 23 июля 2025 года в размере 13 228 рублей, а также судебные расходы в размере 18 677 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.