С 1 октября в Волгоградской области стартует вакцинация от краснухи

На территории России, в том числе и в Волгоградской области, с 1 октября стартует кампания подчищающей иммунизации против краснухи. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ подчищающая иммунизация пройдет до 31 декабря 2026 года.

Предусмотрена вакцинация детей от 2 лет до 18 лет, девушек и женщин 18-25 лет, которые не болели краснухой ранее. Также прививки положены не привитым против краснухи, привитым однократно (лицам от 7 лет и старше), не имеющим документального подтверждения о прививках.

- Постановлением предусмотрено проведение прививок в очагах заболеваний краснухой. Прививки в очагах краснухи будут проводиться всему населению (и женщинам и мужчинам) в возрасте от 1 года до 40 лет, не болевшим краснухой ранее, не привитым против краснухи, привитым однократно (лицам от 6 лет и старше), не имеющим документального подтверждения о прививках, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В соответствии национальным календарем профилактических прививок РФ, против краснухи прививки в плановом порядке делают детям в следующие возрастные периоды: вакцинация в возрасте 1 год и ревакцинация в 6 лет. В случае, если по каким либо причинам ребенок не получил прививку против краснухи в соответствии с НКПП РФ, данную прививку можно получить бесплатно всем детям и подросткам до возраста 18 лет. Девушки и женщины имеют возможность получить данную прививку до 25 лет.

Напомним, что краснуха – заразное вирусное заболевание, которое сопровождается высыпаниями на коже, покраснением глаз и повышением температуры тела. Достаточно часто заболевание краснухой может осложняться, в том числе артритом, пневмонией, энцефалитом, менингитом, менингоэнцефалитом. Вирус краснухи очень опасен для беременных.