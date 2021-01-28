В Волгоградской области резко выросло число банкротов из-за пандемии



Жители региона чаще стали объявлять о своем банкротстве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Арбитражного суда Волгоградской области, в 2020 году банкротами стали 3 787 граждан - на 50% больше, чем в 2019 году. Специалисты связывают такое явление с пандемией коронавируса и, как ее следствие, - ограничительные меры, при которых существенно пострадал малый и средний бизнес.

Согласно статистике, в 2020 году чаще всего банкротами себя объявляли сами должники - 96,5% случаев. Кредиторы и уполномоченные органы заявляли о банкротстве граждан и ИП значительно реже - 3% и 0,4% дел соответственно. В 81 случае арбитражный суд пошел на встречу должникам и изменил условия возврата долга на более выгодные. По отношению к 3530 гражданам была применена процедура реализации имущества.

Всего за прошедший год Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение по 1991 делу о банкротстве, из них 1 958 дел касались физических лиц, 27 – индивидуальных предпринимателей и 6 – юридических лиц.

Также за прошлый год суд отклонил 31 запрос на рассмотрение о несостоятельности физических лиц. Причины разные: привлечение к уголовной или административной ответственности при банкротстве, фиктивное банкротство, нехватка недостоверных сведений о финансах, а также мошенничество и уклонение от уплаты налогов.







