Новый GEELY TUGELLA – флагманские стандарты для современного кроссовера





[1] появился на российском автомобильном рынке в декабре 2020 года. Geely Tugella[1] существенно изменил общее впечатление отечественного автолюбителя о качестве и возможностях китайских автомобилей SUV[2]-класса. Представители бренда утверждают, что машина стала безусловным лидером среди моделей производителя по предзаказам в России. В компании «Волга-Раст» — официального автодилера в Волгограде — рассказали читателям ИА «Высота 102», может ли эта машина превзойти ожидания. Новый флагманский кроссовер Geely Tugellaпоявился на российском автомобильном рынке в декабре 2020 года. Geely Tugellaсущественно изменил общее впечатление отечественного автолюбителя о качестве и возможностях китайских автомобилей SUV-класса. Представители бренда утверждают, что машина стала безусловным лидером среди моделей производителя по предзаказам в России. В компании «Волга-Раст» — официального автодилера в Волгограде — рассказали читателям ИА «Высота 102», может ли эта машина превзойти ожидания.

Что такое Geely Tugella[1]?

Речь о новом флагманском «паркетнике» (SUV)[2]. Автомобиль позиционируется как купе-кроссовер премиум-класса для активных пользователей с агрессивным стилем вождения. На мощь и динамику авто намекает и выбранное название машины: Tugella – самый высокий и «взрывной» водопад в Южной Африке.

кроссовер не так велик (4605 х 1878 х 1643 мм), сконструирован на компактной мобильной платформе СМА[3], относится к классу среднеразмерных SUV[2]. Кузов, как и модульная «тележка», разработан совместно с инженерами шведского Volvo и соответствует мировым стандартам качества и безопасности. При производстве кузовной основы используется стальной оцинкованный лист, роботизированная точечная холодная сварка и несколько уровней защиты металла (катафорезная грунтовка, ПВХ-покрытия, «антигравий» на днище). В результате корпус кроссовера прочен, устойчив к деформациям и вибрациям, химическим реагентам и коррозии в течение длительной экстремальной эксплуатации. Внешнене так велик (4605 х 1878 х 1643 мм), сконструирован на компактной мобильной платформе СМА, относится к классу среднеразмерных SUV. Кузов, как и модульная «тележка», разработан совместно с инженерами шведского Volvo и соответствует мировым стандартам качества и безопасности. При производстве кузовной основы используется стальной оцинкованный лист, роботизированная точечная холодная сварка и несколько уровней защиты металла (катафорезная грунтовка, ПВХ-покрытия, «антигравий» на днище). В результате корпус кроссовера прочен, устойчив к деформациям и вибрациям, химическим реагентам и коррозии в течение длительной экстремальной эксплуатации.

Внешний дизайн — также результат сотрудничества специалистов Geely[4] и Volvo[5]. Кроме несколько агрессивного силуэта с высокой аэродинамикой (коэффициент спорткара - 0,325 Cx), следует отметить «активную» радиаторную решетку, красные тормозные суппорты, заводские рейлинги под багажник на крыше и полностью светодиодную оптику (комбинированные фары и фонари) спереди и сзади. Машина смотрится стильно и нестандартно для кроссовера.





Динамика и маневренность

[2], который способен уверенно конкурировать в своем классе с моделями европейских, южнокорейских и японских марок. Автомобиль для российского рынка комплектуется мощным бензиновым 2-литровым турбомотором на 238 «лошадей», работающим в паре с 8-скоростным «автоматом» Aisin[6] и способным разогнать почти двухтонную машину до «сотни» за 6.9 секунд. Если заглянуть под капот, придется признать: да, мы имеем дело с мощным SUV, который способен уверенно конкурировать в своем классе с моделями европейских, южнокорейских и японских марок. Автомобиль для российского рынка комплектуется мощным бензиновым 2-литровым турбомотором на 238 «лошадей», работающим в паре с 8-скоростным «автоматом» Aisinи способным разогнать почти двухтонную машину до «сотни» за 6.9 секунд.

Geely Tugella [1] – до 200 км, средний расход топлива — до 8 литров/100 км. При наличии дорожного просвета в 204 мм, реечного электроусилителя руля RD-EPS[7] и комплектных легкосплавных R20, автомобиль управляется легко и уверенно, надежен при маневрах и агрессивном вождении, дает существенную экономию горючего. «Крейсерский» ход у– до 200 км, средний расход топлива — до 8 литров/100 км. При наличии дорожного просвета в 204 мм, реечного электроусилителя руля RD-EPSи комплектных легкосплавных R20, автомобиль управляется легко и уверенно, надежен при маневрах и агрессивном вождении, дает существенную экономию горючего.

Отдельная тема — интеллектуальный привод Borgwarner 4WD[8]. Привод с автоматическим распределением крутящего момента за счет многодисковой электромагнитной муфты. Она подключает полноприводной режим при пробуксовке колес (On-demand[9]). При этом нагрузка на каждую ось может регулироваться, а 5 режимов работы («Комфорт», Спорт», «Бездорожье», «Эконом», «Снег») мгновенно адаптируют подвеску под разное качество дорожных покрытий, погодные условия и стиль вождения.





Помощь водителю и безопасность

Электронные ассистенты существенно облегчают управление мощной машиной. Особо отметим синхронную интеллектуальную работу адаптивного круиз-контроля и LKA[10] (удержание авто на полосе движения), благодаря чему кроссовер на хорошей и ровной дороге фактически может управляться автопилотом.

В комплект полезных опций входят системы:

• кругового обзора,

• контроля скоростного режима и слежения за дорожными знаками SLIF[11],

• слежения за полосой движения,

• стабилизации BOSCH 9.3 EPS[12] ,

• интеллектуального переключения света фар IHBS[13],

• активного управления жалюзи радиатора AGS[14],

• электрической настройки зеркал заднего вида с запоминанием позиций.

Все показатели, включая настройку режима трансмиссии, выводятся на большой цифровой 12.3`-экран с сенсорным управлением.

Системы активной и пассивной безопасности всегда находятся в приоритете у конструкторов Volvo, принимающих активное участие в создание новых Geely, Флагманский «паркетник» бренда тоже получил большой комплект полезных опций:

• экстренное автоматическое торможение (AEB/BAS/BA[15]);

• предупреждение о сходе с полосы движения (LCA/LKA/LDW[16]);

• предупреждение об опасной дистанции/угрозе столкновения;

• контроль давления в шинах;

• уведомление о физическом состоянии водителя.

Кроме того, безопасность водителя и пассажиров обеспечивает особая противотравматическая конструкция кузова машины и 6 подушек безопасности. Защиту от угона гарантирует бесключевой доступ с опцией мгновенной блокировки дверей PEPS[17].

Geely Tugella [1] к климатическим условиям эксплуатации в России. В автомобиле имеется обогрев сидений и руля в салоне, форсунок стеклоомывателя, зоны покоя стеклоочистителей и наружных зеркал. Обязательно стоит обратить внимание на пакет «зимних» опций, которые улучшают адаптациюк климатическим условиям эксплуатации в России. В автомобиле имеется обогрев сидений и руля в салоне, форсунок стеклоомывателя, зоны покоя стеклоочистителей и наружных зеркал.

Оборудование и комфорт салона Tugella продуман со скандинавским вниманием к деталям и китайской скрупулезностью. Салон просторный, максимально функциональный, атмосферный (панорамная крыша с люком), с виброакустической защитой, снижающей уровень шумов до минимума. Внутри кроссоверпродуман со скандинавским вниманием к деталям и китайской скрупулезностью. Салон просторный, максимально функциональный, атмосферный (панорамная крыша с люком), с виброакустической защитой, снижающей уровень шумов до минимума.

• Обивка — достаточно практичная и немаркая (комбинированная кожа с замшей), настраиваемая фоновая подсветка предлагается в 8 цветовых вариантах, ручки передних дверей также подсвечены. • Водительское и переднее пассажирское сиденья имеют электрорегулировку, вентиляцию, подогрев и 2-позиционную память настроек. • Во втором ряду много свободного пространства, сиденья с подогревом. • Двухзонный климат-контроль позволяет индивидуально настраивать температуру для переднего и заднего ряда пассажиров. • Система контроля качества воздуха AQS[18] (композитный фильтр CN95[19]). Водительское место оборудовано цифровой 12.3-дюймовой приборной панелью, часть кнопок управления вынесены на рулевое колесо, есть и подрулевые переключатели. На передней консоли удобно расположен электронный селектор коробки передач, бесконтактная зарядка для смартфонов и подстаканник с опциями подогрева/охлаждения. Geely Tugella [1] оценят и вместительный багажник объемом до 446 литров. Его можно открыть без помощи рук (движением ноги в зоне датчика под багажным отделением — функция Hands free[20]). Владельцыоценят и вместительный багажник объемом до 446 литров. Его можно открыть без помощи рук (движением ноги в зоне датчика под багажным отделением — функция Hands free).

Geely Tugella [1] – автомобиль последнего поколения, практически не уступающим по комфорту, динамике, маневренности, управляемости и безопасности европейским и японским аналогам SUV[2]-класса. Во многом высокие технические стандарты достигнуты за счет привлечения технологий и специалистов шведского партнера китайского производителя — Volvo[5] . «При этом, на фоне других брендов, китайский «паркетник» имеет вполне лояльную стоимость, что дает ему существенные конкурентные преимущества», - считают в компании. Новый– автомобиль последнего поколения, практически не уступающим по комфорту, динамике, маневренности, управляемости и безопасности европейским и японским аналогам SUV[2]-класса. Во многом высокие технические стандарты достигнуты за счет привлечения технологий и специалистов шведского партнера китайского производителя — Volvo. «При этом, на фоне других брендов, китайский «паркетник» имеет вполне лояльную стоимость, что дает ему существенные конкурентные преимущества», - считают в компании. Для выбора оптимальной комплектации автомобиля в Волгограде можно записаться на тест-драйв у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по телефону: +7 (8442) 55 22 77.

[1] Geely Tugella - (англ.) Джили Тугелла. [2] SUV - (англ. Sport Utility Vehicle), спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ. [3] СМА- (англ.) мобильная платформа, транслитерация ЦМА. [4] Geely - (англ.) Джили. [5] Volvo - (англ.) Вольво. [6] Aisin- (англ.) автоматическая коробка передач, транслитерация Айсин. [7] RD-EPS- (англ.) реечный электроусилитель руля, транслитерация Рд-Епс. [8] Borgwarner 4WD - (англ.) интеллектуальный привод, транслитерация Борг варнер 4ВД. [9] On-demand - (англ.) режим при пробуксовке колес, транслитерация Он-Дэманд. [10] LKA- (англ.) удержание авто на полосе движения, транслитерация ЛКА. [11] SLIF - (англ.) система распознавания дорожных знаков, транслитерация СЛИФ. [12] BOSCH 9.3 EPS - (англ.) система электронной стабилизации автомобиля, транслитерация Бош 9.3 ЕПС. [13] IHBS - (англ.) интеллектуальное переключение света фар, транслитерация ИХБС. [14] AGS - (англ.) управление жалюзи радиатора, транслитерация АГС. [15] AEB/BAS/BA - (англ.) системы автономного экстренного торможения автомобиля, транслитерация AEБ/БAС/БA. [16] LCA/LKA/LDW - (англ.) Функции предупреждения о сходе с полосы, транслитерация ЛЦA/ЛKA/ЛДВ. [17] PEPS - (англ.) опцией мгновенной блокировки дверей, транслитерация ПЭПС. [18] AQS - (англ.) система контроля качества воздуха, транслитерация АйКьюЭс. [19] CN95 - (англ.) композитный фильтр, транслитерация ЦН95. [20] Hands free - (англ.) функция открытия багажника без помощи рук, транслитерация Хэнд фри.



