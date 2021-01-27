В Волгоградской области «подтаяли» долги по зарплате

Экономика 27.01.2021 15:03
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27.01.2021 15:03
Снижение просроченной задолженности по зарплате произошло в Волгоградской области в новом году. Как сообщает ИА "Высота 102", такие данные озвучил Росстат, опубликовав исследование по всем регионам на 1 января 2021 года. Так, в Волгоградской области, где еще в конце прошлого года долги по зарплате росли как снежный ком, по сравнению с декабрем 2020-го произошло снижение просроченной задолженности на 47,1% - до 42,2 миллиона рублей. Лидером по просроченным долгам по зарплате в Южном федеральном округе, да и в целом по России, стала Ростовская область, где работникам задолжали 178,2 миллиона рублей. На втором месте в ЮФО по долгам Краснодарский край - 72,9 миллиона рублей. Нет задолженности по зарплатам в Адыгеи, Крыму и Севастополе, а в соседней Калмыкии долги по зарплате составляют 1,5 миллиона рублей.
Росстат на 1 января 2021 года в целом отмечает снижение на 14,2% просроченной задолженности по заработанной плате в России.
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