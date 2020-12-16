В Волгоградской области долги по зарплате растут как снежный ком





В Волгоградской области вновь выросла задолженность по зарплате. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. Так, по данным на 1 декабря рост долга составил почти 10%. При этом в регионе зафиксирован самый большой объем зарплатных долгов среди субъектов ЮФО – 79,7 миллиона рублей. По данным на 1 ноября в Волгоградской области этот показатель составлял около 73 миллионов рублей. Без зарплаты долгие месяцы сидят более 800 человек. В Краснодарском крае долги чуть меньше – 76 миллионов рублей, у наших соседей, в Астраханской и Ростовской областях, эти показатели соответственно 25,1 и 57,2 миллиона рублей. Севастополь оказался единственным регионом ЮФО, где долгов по зарплате нет вовсе.



