Экономика 26.01.2021 11:25
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26.01.2021 11:25
Удобный онлайн-сервис ПАО «Волгоградэнергосбыт» поможет держать на контроле электросчета всех членов семьи. Если ваш родственник не владеет интернетом или находится вне его доступа, можно воспользоваться быстрой и удобной опцией Личного кабинета.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на сайте https://lk.energosale34.ru/ и в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта» можно привязать к одному аккаунту несколько лицевых счетов, уже зарегистрированных в Личном кабинете. Для этого необходимо зайти в раздел «Управление лицевыми счетами» и выполнить простую операцию – надо только знать номер лицевого счета и пароль к нему.
В случае отсутствия Личного кабинета его следует зарегистрировать по номеру лицевого счета, указанного в платежке за электроэнергию. При регистрации достаточно указать адрес электронной почты, на которую придут код и начальный пароль.
В Личном кабинете «Волгоградэнергосбыта» есть и другие полезные сервисы. С их помощью, к примеру, можно удаленно получить консультацию специалиста (или чат-бота по типовым вопросам) и электронную квитанцию для оплаты. Там же предусмотрена возможность передачи показаний счетчиков и оплаты счета без комиссии.
Операции по открытию/закрытию счетов, внесению в них изменений тоже можно выполнить в удаленно, в Личном кабинете. Кроме того, на официальном портале компании или в мобильном приложении также доступна возможность сделать перерасчет, оформить документы на замену прибора учета и др. Все это поможет в соблюдении рекомендаций для представителей старшего поколения оставаться дома в условиях пандемии.
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