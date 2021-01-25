Происшествия 25.01.2021 14:01
0
25.01.2021 14:01
Пять человек, по предварительным данным, пострадали сегодня в результате ДТП с маршруткой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 153 км автодороги "Жирновск – Вешенская" в Михайловском районе.
По предварительной информации, водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь по маршруту "Волгоград - Рудня" совершил столкновение с автогрейдером. В момент ДТП в маршрутке находилось 8 пассажиров и водитель. В результате столкновения травмы получили четверо пассажиров и водитель микроавтобуса.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, наряды ДПС. Силами МЧС произведено деблокирование водителя из поврежденного салона маршрутки.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
«Кто здесь старший?»: пьяный за рулем «Mitsubishi» протаранил машину ДПС Волгограда25.01.2021 18:57
Происшествия 25.01.2021 18:57
Жуткая смерть: рабочего намотало на конвейер в Волгоградской области25.01.2021 17:38
Происшествия 25.01.2021 17:38
ФСБ и Росгвардия прервали азартную игру в Волгограде25.01.2021 12:45
Происшествия 25.01.2021 12:45
Раздался хлопок: в девятиэтажке Волгограда воспламенились электрощитки на нескольких этажах25.01.2021 09:06
Происшествия 25.01.2021 09:06
Женщина-водитель на «Инфинити» сбила пешехода в центре Волгограда24.01.2021 09:50
Происшествия 24.01.2021 09:50
Задержания начались на незаконной акции протеста в Волгограде (ВИДЕО)23.01.2021 15:31
Происшествия 23.01.2021 15:31
Взрывная ситуация: в квартире арестованного координатора штаба Навального в Волгограде нашли газовый баллон23.01.2021 11:53
Происшествия 23.01.2021 11:53
Виновником крупной аварии в центре Волгограда назвали водителя Mercedes23.01.2021 10:29
Происшествия 23.01.2021 10:29
В Ворошиловском районе Волгограда движение трамваев изменили из-за «поцелуя» на рельсах22.01.2021 16:30
Происшествия 22.01.2021 16:30
Из крана с холодной водой хлещет кипяток: многоэтажка осталась без тепла на юге Волгограда22.01.2021 12:55
Происшествия 22.01.2021 12:55
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)22.01.2021 12:47
Происшествия 22.01.2021 12:47
В центре Волгограда потушили пожар в кафе22.01.2021 09:29
Происшествия 22.01.2021 09:29
В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбу21.01.2021 16:09
Происшествия 21.01.2021 16:09
Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночь21.01.2021 15:01
Происшествия 21.01.2021 15:01
Как мазут: черная вода льется из крана у жительницы Волгоградской области (ВИДЕО)21.01.2021 13:23
Происшествия 21.01.2021 13:23
Реклама