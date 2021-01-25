



Пять человек, по предварительным данным, пострадали сегодня в результате ДТП с маршруткой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 153 км автодороги "Жирновск – Вешенская" в Михайловском районе.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь по маршруту "Волгоград - Рудня" совершил столкновение с автогрейдером. В момент ДТП в маршрутке находилось 8 пассажиров и водитель. В результате столкновения травмы получили четверо пассажиров и водитель микроавтобуса.





Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, наряды ДПС. Силами МЧС произведено деблокирование водителя из поврежденного салона маршрутки.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области