Как мазут: черная вода льется из крана у жительницы Волгоградской области (ВИДЕО)

В квартире волжанки Татьяны Смирновой, проживающей в доме №92а по ул. Пушкина, больше суток вместо холодной воды течет грязная жидкость. Как рассказала Татьяна корреспонденту ИА «Высота 102», с утра она по консистенции и цвету похожа на крепкий чай с заваркой, к вечеру напор становится почти прозрачным, но осадок никуда не пропадает.
Происшествия 21.01.2021 13:23
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21.01.2021 13:23
В квартире волжанки Татьяны Смирновой, проживающей в доме №92а по ул. Пушкина, больше суток вместо холодной воды течет грязная жидкость. Как рассказала Татьяна корреспонденту ИА «Высота 102», с утра она по консистенции и цвету похожа на крепкий чай с заваркой, к вечеру напор становится почти прозрачным, но осадок никуда не пропадает.
В квартире волжанки Татьяны Смирновой, проживающей в доме №92а по ул. Пушкина, больше суток вместо холодной воды течет грязная жидкость. Как рассказала Татьяна корреспонденту ИА «Высота 102», с утра она по консистенции и цвету похожа на крепкий чай с заваркой, к вечеру напор становится почти прозрачным, но осадок никуда не пропадает.
«Я эту воду в тарелку налила, грязь пальцем раздавила, а она, как мазут, вся размазывается. Пальцы без мыла отмыть не смогла», - говорит Татьяна Смирнова.
Таких проблем у семьи Смирновых ранее не было. В квартиру они въехали почти 3 года назад, при покупке проверяли все коммуникации. Металлопластиковые трубы в жилище совсем новые, а потому, уверена хозяйка квартиры, дело совсем не в них. К тому же на воду не жаловались ни соседи по лестничной площадке, ни по стояку. Тогда Татьяна решила действовать в одиночку - она обратилась в управляющую компанию ООО «Лада Дом» со своей проблемой. Там ей ответили, что в течение дня к ней должен прийти слесарь. Но слесарь так и не появился, а вода чище не стала.
«Позвонила снова в управляющую компанию, на меня накричали, что после посещения слесаря нам нужно было обращаться к какой-то мифической подрядной организации. А где мне ее найти, если даже ко мне никто не приходил?», - вопрошает Татьяна.
В ООО «Лада Дом» подтвердили - заявка действительно была подана накануне и слесарь уже сегодня направится по указанному адресу, чтобы установить причину появления грязной воды.
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