Экономика

Губернатор призвал заводы Волгоградской области быть ближе к природе

Экономика 21.01.2021 10:44
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21.01.2021 10:44


О важности внедрения природосберегающих технологий на промышленных производствах заявил губернатор Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, вопросы реализации предприятиями инвестпроектов с учетом экологических задач сегодня обсуждались в ходе рабочей поездки Андрея Бочарова на Волжский абразивный завод. Там состоялось совещание с участием представителей Совета при главе региона по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса.
«Несмотря на все трудности и сложности, промышленность Волгоградской области активно приступила к работе в 2021 году. Планы, которые были определены ранее, выполняются, предприятия продолжают реализацию инвестпроектов. И вопросы экологии становятся все более актуальными, им уделяется все больше внимания. В целом в 2020 году все наши крупные предприятия активно занимались повышением экологической безопасности и сделали очень серьёзные шаги, — подчеркнул глава региона. — Волжский абразивный завод является одним из лидеров в экологической безопасности в своем классе предприятий. Но мы считаем, что эту работу необходимо продолжать».

В 2020 году 60 промпредприятий Волгоградской области направили на реализацию экологических программ более 600 млн рублей. В целом до 2024 года объем таких вложений превысит 30 млрд рублей.
На Волжском абразивном заводе в минувшем году завершили третью очередь строительства современных газоочистных сооружений. Введенный комплекс позволит почти вдвое уменьшить количество выбросов и значительно снизить нагрузку на окружающую среду. На предприятии продолжают внедрять природосберегающие технологии, оснащая производство автоматизированными системами контроля. Общая стоимость этого проекта составляет 70 миллионов рублей.
Волжский абразивный завод включен в перечень системообразующих организаций российской экономики. Продукция предприятия применяется в машиностроении, автомобилестроении, металлургии, оборонной промышленности. Основная ее часть поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.
За последние шесть лет в Волгоградской области реализовано 82 индустриальных инвестпроекта, в том числе создано 20 новых производств, завершена модернизация 62 крупных промышленных участков. Совокупный объем инвестиций с начала инвестиционной фазы проектов составил порядка 210 млрд рублей. Создано около семи тысяч новых рабочих мест. Общая сумма федеральной и региональной поддержки промышленности превысила 20 млрд рублей. Так, порядка 1,7 миллиарда рублей составила сумма льготных займов, полученных с 2016 по 2020 год включительно предприятиями Волгоградской области от федерального и регионального Фондов развития промышленности (ФРП). Средства вложены в 18 инвестпроектов, которые на своих площадках реализовали 16 организаций региона.
«По итогам 2020 года промышленность выходит на индекс 99%, — озвучил данные Андрей Бочаров. — Это достаточно хороший результат в период пандемии и определенных ограничений, недобросовестной конкуренции со стороны западных партнеров. Мы выстраиваем работу по каждому предприятию. Инвестиционные планы, которые были определены на 2021 год, подтверждаем и гарантируем определенную господдержку».

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