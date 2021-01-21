В Волгограде из-за ДТП закольцевали трамваи

Происшествия 21.01.2021 09:21
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21.01.2021 09:21
Сегодня утром из-за ДТП трамваи маршрутов №№2, 6 и 12 работали в измененных границах через разворотное кольцо на территории депо №2 в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, на трамвайных путях вблизи остановки "Завод Ахтуба" столкнулись два легковых автомобиля. Произошло это примерно в 7:50. В 8.07 движение электротранспорта было восстановлено, однако уже в 8.13 из-за второго ДТП с участием двух легковушек напротив поликлиники №30 в Дзержинском районе электротранспорт вновь был вынужден изменить границы движения.
В 8.20 работа трамваев маршрутов 2,6 и 12 была возобновлена.
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