Происшествия

Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской области

Происшествия 20.01.2021 10:01
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20.01.2021 10:01


Две девочки 7 и 9 лет пострадали на нерегулируемых пешеходных переходах в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в Котельниково 54-летний водитель "Citroen C3", двигаясь по улице Октябрьской, сбил 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. 9-летняя девочка пострадала в Дзержинском районе Волгограда. По данным полиции, ребенок выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса "Datsun on-DO". Оба ребенка госпитализированы.

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