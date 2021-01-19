Чиновники ответили возмутившимся резким ростом платы за отопление волгоградцам

Общество 19.01.2021 13:04
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19.01.2021 13:04
В госжилинспекции Волгоградской области прокомментировали многочисленные жалобы волгоградцев на резко увеличившиеся суммы в платежках за отопление. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, здесь объяснили эту «аномалию» особенностями расчета платы, которая, как выяснилось, зависит в том числе от температуры воздуха за окном.
«Размер платы за отопление зависит от фактически потребленного объема тепловой энергии с учетом среднего температурного режима в расчетном периоде, уровня подготовки к отопительному периоду, проведения регулировочных работ в тепловом узле. Так, в ноябре 2020 года среднесуточная температура по городу Волгограду составила + 1.1 °C, а в декабре 2020 года - 3.6 °C. Соответственно, фактическое потребление коммунального ресурса было увеличено для поддержания нормативного температурного режима в помещениях», - пояснили в госжилинспекции.
Между тем, волгоградцы начали жаловаться на немыслимые суммы после получения платежек за декабрь. Рост стоимости за отопление превысил ноябрьские начисления у кого в полтора раза, у кого – в два, даже сообщалось о трехкратном увеличении платежа. Некоторым владельцам трехкомнатных квартир в типовых многоэтажках выставили счета на 5 тысяч рублей и более.
«Сколько же нам придется заплатить за январь – по десять тысяч?», - возмущаются волгоградцы. В госжилинспекции, к слову, отметили, что прогнозируемая среднесуточная температура в январе 2021 года по Волгограду ожидается на уровне - 2,9°C . Судя по логике чиновников, за январь суммы в платежках за отопление должны быть меньше.
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