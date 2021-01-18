



Сбербанк опубликовал финансовые результаты своей работы по итогам 2020 года без учёта событий после отчётной даты по российским правилам бухгалтерского учёта (неконсолидированные данные).

Согласно представленным данным, в 2020 году Сбербанк заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли. Объем средств физических лиц, доверенных банку, в декабре вырос на 6,1% или на 901 млрд рублей (без учета валютной переоценки), что в 1,5 раза превысило прирост декабря предыдущего года. Рост произошел как за счет срочных счетов, так и за счет средств на банковских картах во всех основных валютах. В целом по итогам года средства физических лиц выросли на 15,3% или на 11,6% без учета валютной переоценки.

Средства юридических лиц за декабрь снизились на 0,8% до 7,8 трлн рублей за счет валютных колебаний, без учета которых рост составил 0,3%. За 2020 год рост средств корпоративных клиентов Сбербанка составил 17,3% или 7,9% без учета валютной переоценки.

В целом за год рост средств клиентов Сбербанка составил 16% или 10,4%без учета валютной переоценки, остаток средств превысил 23,5 трлн руб.

Что касается кредитов, то в декабре 2020 года Сбербанк выдал корпоративным клиентам 1,7 трлн рублей, за весь год – 13,5 трлн рублей, что на 4% или на 0,5 трлн рублей больше, чем год назад. С середины года отмечалась устойчивая положительная динамика корпоративного портфеля – без учета валютной переоценки в декабре портфель увеличился на 1% до 15,5 трлн руб. В целом за год портфель вырос на 9,1% без учета валютной переоценки.

Объем выдачи розничных кредитов с лета держится на высоком уровне за счет как ипотечных, так и потребительских программ. В декабре Сбербанк выдал 458 млрд рублей, всего за год – 4,2 трлн рублей, что на 26% больше, чем год назад. Портфель кредитов за последний месяц вырос на 0,7% до 8,5 трлн рублей, рост за год составил 17%. В структуре розничного портфеля доля ипотеки за год выросла на 2 п.п. до 58,2%.

Как отмечают в Сбербанке, удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос за 2020 год с 2,17% до 3,2% преимущественно за счет роста просроченной задолженности в корпоративном сегменте. При этом в декабре показатель улучшился на 3 б.п.

Александра Бурико, старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» ПАО Сбербанк: «В 2020 году Сбер активно поддерживал российскую экономику: мы выдали 17,7 трлн рублей кредитов клиентам, увеличив при этом розничный портфель на 17% и корпоративный на 9% без учета валютной переоценки. Масштабная программа оптимизации расходов и достигнутый уровень технологической зрелости позволили снизить отношение расходов к доходам до 29,7%. Активное развитие цифровых сервисов обеспечило непрерывное предоставление финансовых и нефинансовых услуг, что позволило нам даже в такой сложный год достичь рентабельности капитала 16,5% без учета событий после отчетной даты».







