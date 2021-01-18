Exante: отзывы про приятные особенности сотрудничества с компанией

Экономика 18.01.2021 10:40 Реклама
0
18.01.2021 10:40 Реклама
В мире финансов и инвестиций компания прославилась благодаря своей практичной, многофункциональной платформе, обладающей эксклюзивными особенностями. Трейдеры могут найти здесь все, что нужно для проведения успешных сделок в короткие сроки с выбором наиболее подходящей стоимости. Exante гарантирует надежную защиту аккаунтов, удобное правовое поле (есть три лицензии от Гонконга, Кипра и Великобритании), широкий ассортимент финансовых инструментов (более 300 тысяч) и свободный переход на более чем 50 крупных рынков разных стран. За постоянный высокоскоростной интернет и возможность заключать сделки без сбоев и задержек отвечают 750 серверов.
Exante отзывы людей про функции площадки
Как вполне заслуженно отмечают Exante отзывы, компания прекрасно сочетают интерфейс и возможности. Модульная конструкция позволяет менять внешний вид платформы по желанию, новички, у которых возникают затруднения с ознакомлением функционала, могут обратиться за помощью специалистов, даже при заключении первых сделок их будет сопровождать персональный менеджер. Клиенты, предпочитающие выходить на рынки, используя мобильные гаджеты, тоже будут довольны – приложение Exante копирует основной сайт и позволяет выполнять все действия от пополнения счета до вывода средств.
Как работать с счетами Exante отзывы сотрудников
Даже самым уверенным в своих силах и знаниях не помешает иногда совершить пробную сделку, результаты которой можно будет отменить, не прибегая к каким-то незаконным ухищрениям. Демо-счет является лучшим способом заключать сделки и закрывать ордера, пользуясь всем функционалом платформы, но при этом не нести реальных убытков. С его помощью можно проверить новую стратегию или сделать несколько экспериментальных разноплановых сделок, убедиться, что риски оправданы или, наоборот, лучше отказаться от своих намерений.
Что нужно знать о демо-счете:
• открыть его можно сразу после регистрации аккаунта на площадке;
• на виртуальном счету сразу после его открытия появляется миллион еврокредитов;
• когда первые подаренные кредиты закончатся, можно будет снова его пополнить, открыв в своем кабинете раздел «Настройки»;
• компания не вмешивается в то, как трейдер расходует виртуальные средства, поэтому заключать можно самые смелые и неожиданные сделки!
Однако следует помнить, что такие сделки не принесут не только убытков, но и прибыли. Кроме того, обновление информации по рынкам происходит с задержкой в полчаса, а иногда, возможно, и более.
Exante отзывы клиентов про мультиаккаунт
Трейдеры считают единый мультивалютный счет как раз вполне подходящим для заключения прибыльных сделок на высокой скорости даже без смены счетов при переходе на другую валюту. К тому же, компания не требует высоких комиссий, а маржу можно обеспечивать с помощью ценных бумаг при недостатке финансов.
Реклама
ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП18.01.2021 12:11
Экономика 18.01.2021 12:11
Санитарно-промышленная лаборатория Волгоградского алюминиевого завода РУСАЛа прошла аккредитацию онлайн18.01.2021 11:34
Экономика 18.01.2021 11:34
Вся правда о безработице: 187 предприятий Волгоградской области готовятся к сокращению персонала17.01.2021 20:26
Экономика 17.01.2021 20:26
Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось16.01.2021 18:12
Экономика 16.01.2021 18:12
Андрей Рюмин назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Россети»15.01.2021 14:40
Экономика 15.01.2021 14:40
Олег Савченко: «У бизнеса состоялся доверительный разговор с властью Волгоградской области»15.01.2021 14:32
Экономика 15.01.2021 14:32
ВТБ на 40% увеличил выдачи ипотеки в Волгоградской области14.01.2021 13:21
Экономика 14.01.2021 13:21
Сбербанк за сутки предоставил бизнесу более 100 млн рублей по льготной программе кредитования под 7%14.01.2021 11:51
Экономика 14.01.2021 11:51
Банк «Открытие» первым в России выдал кредит по сниженной ставке в рамках льготной госпрограммы кредитования МСП13.01.2021 19:37
Экономика 13.01.2021 19:37
Банковские карты с кэшбэком за коммуналку13.01.2021 18:38
Экономика 13.01.2021 18:38
Волгоградский бизнес успешно совершил "бесшовный" переход с ЕНВД13.01.2021 17:12
Экономика 13.01.2021 17:12
В Волгоградской области к должникам за свет сначала приходят роботы13.01.2021 17:05
Экономика 13.01.2021 17:05
ВТБ финансирует строительство завода RuspoleBrands в Волгоградской области13.01.2021 11:56
Экономика 13.01.2021 11:56
Объём торгов на брокерских счетах Сбербанка составил 216 млрд рублей в новогодние праздники13.01.2021 11:04
Экономика 13.01.2021 11:04
Более миллиона родителей в России воспользовались сервисом расчёта детских пособий от Сбера12.01.2021 18:59
Экономика 12.01.2021 18:59
Реклама