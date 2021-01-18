Exante: отзывы про приятные особенности сотрудничества с компанией





В мире финансов и инвестиций компания прославилась благодаря своей практичной, многофункциональной платформе, обладающей эксклюзивными особенностями. Трейдеры могут найти здесь все, что нужно для проведения успешных сделок в короткие сроки с выбором наиболее подходящей стоимости. Exante гарантирует надежную защиту аккаунтов, удобное правовое поле (есть три лицензии от Гонконга, Кипра и Великобритании), широкий ассортимент финансовых инструментов (более 300 тысяч) и свободный переход на более чем 50 крупных рынков разных стран. За постоянный высокоскоростной интернет и возможность заключать сделки без сбоев и задержек отвечают 750 серверов.

Exante отзывы людей про функции площадки

Как вполне заслуженно отмечают Exante отзывы , компания прекрасно сочетают интерфейс и возможности. Модульная конструкция позволяет менять внешний вид платформы по желанию, новички, у которых возникают затруднения с ознакомлением функционала, могут обратиться за помощью специалистов, даже при заключении первых сделок их будет сопровождать персональный менеджер. Клиенты, предпочитающие выходить на рынки, используя мобильные гаджеты, тоже будут довольны – приложение Exante копирует основной сайт и позволяет выполнять все действия от пополнения счета до вывода средств.

Как работать с счетами Exante отзывы сотрудников

Даже самым уверенным в своих силах и знаниях не помешает иногда совершить пробную сделку, результаты которой можно будет отменить, не прибегая к каким-то незаконным ухищрениям. Демо-счет является лучшим способом заключать сделки и закрывать ордера, пользуясь всем функционалом платформы, но при этом не нести реальных убытков. С его помощью можно проверить новую стратегию или сделать несколько экспериментальных разноплановых сделок, убедиться, что риски оправданы или, наоборот, лучше отказаться от своих намерений.

Что нужно знать о демо-счете:

• открыть его можно сразу после регистрации аккаунта на площадке;

• на виртуальном счету сразу после его открытия появляется миллион еврокредитов;

• когда первые подаренные кредиты закончатся, можно будет снова его пополнить, открыв в своем кабинете раздел «Настройки»;

• компания не вмешивается в то, как трейдер расходует виртуальные средства, поэтому заключать можно самые смелые и неожиданные сделки!

Однако следует помнить, что такие сделки не принесут не только убытков, но и прибыли. Кроме того, обновление информации по рынкам происходит с задержкой в полчаса, а иногда, возможно, и более.

Exante отзывы клиентов про мультиаккаунт

Трейдеры считают единый мультивалютный счет как раз вполне подходящим для заключения прибыльных сделок на высокой скорости даже без смены счетов при переходе на другую валюту. К тому же, компания не требует высоких комиссий, а маржу можно обеспечивать с помощью ценных бумаг при недостатке финансов.







