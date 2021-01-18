Экономика

Exante: отзывы про приятные особенности сотрудничества с компанией

Экономика 18.01.2021 10:40 Реклама
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18.01.2021 10:40 Реклама


В мире финансов и инвестиций компания прославилась благодаря своей практичной, многофункциональной платформе, обладающей эксклюзивными особенностями. Трейдеры могут найти здесь все, что нужно для проведения успешных сделок в короткие сроки с выбором наиболее подходящей стоимости. Exante гарантирует надежную защиту аккаунтов, удобное правовое поле (есть три лицензии от Гонконга, Кипра и Великобритании), широкий ассортимент финансовых инструментов (более 300 тысяч) и свободный переход на более чем 50 крупных рынков разных стран. За постоянный высокоскоростной интернет и возможность заключать сделки без сбоев и задержек отвечают 750 серверов.
Exante отзывы людей про функции площадки
Как вполне заслуженно отмечают Exante отзывы, компания прекрасно сочетают интерфейс и возможности. Модульная конструкция позволяет менять внешний вид платформы по желанию, новички, у которых возникают затруднения с ознакомлением функционала, могут обратиться за помощью специалистов, даже при заключении первых сделок их будет сопровождать персональный менеджер. Клиенты, предпочитающие выходить на рынки, используя мобильные гаджеты, тоже будут довольны – приложение Exante копирует основной сайт и позволяет выполнять все действия от пополнения счета до вывода средств.
Как работать с счетами Exante отзывы сотрудников
Даже самым уверенным в своих силах и знаниях не помешает иногда совершить пробную сделку, результаты которой можно будет отменить, не прибегая к каким-то незаконным ухищрениям. Демо-счет является лучшим способом заключать сделки и закрывать ордера, пользуясь всем функционалом платформы, но при этом не нести реальных убытков. С его помощью можно проверить новую стратегию или сделать несколько экспериментальных разноплановых сделок, убедиться, что риски оправданы или, наоборот, лучше отказаться от своих намерений.
Что нужно знать о демо-счете:
• открыть его можно сразу после регистрации аккаунта на площадке;
• на виртуальном счету сразу после его открытия появляется миллион еврокредитов;
• когда первые подаренные кредиты закончатся, можно будет снова его пополнить, открыв в своем кабинете раздел «Настройки»;
• компания не вмешивается в то, как трейдер расходует виртуальные средства, поэтому заключать можно самые смелые и неожиданные сделки!
Однако следует помнить, что такие сделки не принесут не только убытков, но и прибыли. Кроме того, обновление информации по рынкам происходит с задержкой в полчаса, а иногда, возможно, и более.
Exante отзывы клиентов про мультиаккаунт
Трейдеры считают единый мультивалютный счет как раз вполне подходящим для заключения прибыльных сделок на высокой скорости даже без смены счетов при переходе на другую валюту. К тому же, компания не требует высоких комиссий, а маржу можно обеспечивать с помощью ценных бумаг при недостатке финансов.


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