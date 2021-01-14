Расследования

В Волгограде оглашают приговор убийце полицейского (ВИДЕО)

Расследования 14.01.2021 14:25
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14.01.2021 14:25




Волгоградский областной суд приступил к оглашению приговора 48-летнему рецидивисту Андрею Петренко за убийство полицейского на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России, сообщает ИА "Высота 102".

Ранее на прениях сторон гособвинение запросило для Петренко наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима с учетом данных о его личности и обстоятельств совершенного преступления.
Старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Любовь Фролова просила суд квалифицировать действия подсудимого по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
По версии следствия и государственного обвинения, преступление произошло в Волгограде в марте 2020 года. В Дзержинском районе матерый рецидивист Петренко, находившийся под воздействием наркотиков, убил полицейского Владимира Тафинцева на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России.
Во время несения службы на охраняемом объекте к старшему сержанту полиции подбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Полицейский задержал злоумышленника и доставил его на КПП, где преступник неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции. 
От полученного ранения 35-летний полицейский скончался на месте происшествия. За добросовестное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом товарище, который всегда первым приходил на помощь. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Министром МВД России было внесено представление Президенту Российской Федерации о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно). У погибшего полицейского осталась жена и двое дочерей, одна из которых родилась спустя полгода после гибели отца.
Видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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