Происшествия

Под Волгоградом водитель "Лады" разбил чужой Porsche Cayenne

Происшествия 13.01.2021 10:36
0
13.01.2021 10:36


Автомобиль «Лада - 217130» и Porsche Cayenne столкнулись в районе речпорта в Волжском, один человек пострадал. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне утром напротив строения №13б на улице Портовой.
По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя отечественной легковушкой, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Porsche Cayenne  под управлением 43-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Лады» получил травмы, но от госпитализации отказался.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Происшествия
13.01.2021 12:35
Происшествия 13.01.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2021 11:00
Происшествия 13.01.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2021 10:26
Происшествия 12.01.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2021 19:22
Происшествия 11.01.2021 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2021 11:30
Происшествия 11.01.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2021 10:09
Происшествия 11.01.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.01.2021 10:24
Происшествия 10.01.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.01.2021 10:10
Происшествия 10.01.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.01.2021 09:47
Происшествия 10.01.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2021 21:17
Происшествия 09.01.2021 21:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2021 10:15
Происшествия 09.01.2021 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.01.2021 10:09
Происшествия 09.01.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2021 10:43
Происшествия 08.01.2021 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2021 10:14
Происшествия 08.01.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.01.2021 09:45
Происшествия 08.01.2021 09:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:52
Цены на еду в Волгоградской области растут как по маслуСмотреть фотографии
14:33
Главная защитница бизнеса Волгоградской области остается в должностиСмотреть фотографии
13:07
Волгоградский губернатор высказался о ценах на продуктыСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде из-за снегопада образовались пробки из фурСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
СОГАЗ-Мед участвует в Федеральном проекте «Старшее поколение» для реализации интересов пожилых гражданСмотреть фотографии
12:35
"В салоне были пассажиры": в Волжском дотла сгорел трамвай из Москвы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает радовать детей новогодними подаркамиСмотреть фотографии
12:19
Губернатор пообещал новые кадровые изменения в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
ВТБ финансирует строительство завода RuspoleBrands в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:25
«Девяностые», «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие эксклюзивные премьеры января в WinkСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области нарколог неудачно «отрезвил» чужого сынка за рулемСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области задержали трусливого водителя после наезда на пенсионеркуСмотреть фотографии
10:54
Погода бушует: на дорогах Волгограда и области стало небезопасноСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом водитель "Лады" разбил чужой Porsche CayenneСмотреть фотографии
10:18
«Когда хочу, тогда и приеду»: в Волгограде УК подала в суд на жильца престижного дома из-за немытых соседейСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде у обитателей аварийного поселка появился шанс на новую жизньСмотреть фотографии
08:18
Снегопад в Волгограде вывел на улицы «боевую» техникуСмотреть фотографии
19:33
До десяти лет: смерть второго пенсионера «утяжелила» дело о коммунальной аварии в ВолжскомСмотреть фотографии
18:01
Яма на яме: мост через Волго-Донской канал в Волгограде трещит по швам (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
«Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21Смотреть фотографии
17:00
Прокурор Волгоградской области наградил лучших сотрудниковСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде сообщают о задержаниях глав Росимущества и УФССП по регионуСмотреть фотографии
15:53
Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателейСмотреть фотографии
15:53
«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечениемСмотреть фотографии
15:25
Узнать за 60 секунд: Сбер разработал алгоритм, определяющий по голосу, кашлю и дыханию вероятность заболевания COVID-19Смотреть фотографии
15:25
Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикамСмотреть фотографии
14:45
Банк «Открытие» создал дочернюю компанию для реализации сделок мезонинного финансированияСмотреть фотографии
14:24
То пусто, то густо: чиновники оправдались за посленовогодние очереди в волгоградских поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В больнице Волгограда умер второй пострадавший от порыва трубы с кипяткомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 