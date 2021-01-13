Под Волгоградом водитель "Лады" разбил чужой Porsche Cayenne





Автомобиль «Лада - 217130» и Porsche Cayenne столкнулись в районе речпорта в Волжском, один человек пострадал. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне утром напротив строения №13б на улице Портовой.

По предварительной информации, 34-летний водитель, управляя отечественной легковушкой, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Porsche Cayenne под управлением 43-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Лады» получил травмы, но от госпитализации отказался.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области