Происшествия

Под Волгоградом ищут покалечившего пешехода водителя-беглеца

Происшествия 12.01.2021 10:26
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12.01.2021 10:26


От наезда "ВАЗ-2114" в рабочем поселке Иловля пострадала 65-летняя женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне в 18:10 напротив дома №27 по улице Кирова. По предварительной информации, водитель совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть без светоотражающих элементов в темное время суток, после чего скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, ведется розыск водителя.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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