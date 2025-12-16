Под Волгоградом поиски пропавшего пастуха не увенчались успехом





К вечеру 16 декабря приостановились поиски пропавшего в метель 63-летнего пастуха в Палласовском районе Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на местных жителей.

Как ранее рассказала родственница пропавшего мужчины, Жумагали вместе с ее супругом работал на животноводческой точке. В тот страшный день, 13 декабря, когда началась снежная буря, Жумагали с мужем женщины и еще одним рабочим выехали с кошары на машине искать скот в степи.

Мужчинам удалось найти овец неподалеку от села Калашники, однако из-за нулевой видимости они уже плохо понимали, где находятся. Вырваться из снежного плена удалось только двоим - мужу Ирины и рабочему.

После того, как затихла снежная буря, родственники и местные жители совместно с полицией и администрацией вышли на поиски мужчины. Не удалось его обнаружить на местном мусульманском кладбище, где он мог укрыться в постройке для инвентаря. Также мужчину сегодня искали и в канале неподалеку, но и там его не оказалось.

Как пояснили жители, сильно усложняют поиски большие сугробы, которые тяжело расчищать обычными лопатами. Местные продолжат поиски пропавшего Жумагали, однако найти мужчину будет тяжело без спецтехники.

Напомним, 13 декабря на Волгоградскую область обрушилась снежная буря с порывами ветра до 29 метров в секунду. Больше всего пострадали Старополтавский, Палласовский и Быковский районы. Только сегодня, 16 декабря, энергетикам удалось восстановить нарушенное электроснабжения ряда населенных пунктов Заволжья. 14 декабря началась операция по поиску пропавших без вести с участием МЧС и полиции и с применением квадрокоптеров. К сожалению, не обошлось без жертв. В Палласовском районе насмерть замерзли четыре пастуха. Поиски пятого продолжаются.