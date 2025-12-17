Участок ул. Профсоюзной перекрыли из-за стройки на 10 дней в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда на 10 дней утром 17 декабря перекрыли движение транспорта по участку улицы Профсоюзной. Об этом волгоградских водителей уведомили в администрации города.

По данным мэрии, с просьбой об ограничении проезда обратилась строительная компания.

– В связи с обращением ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг» для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве здания по ул. Профсоюзной, 3 ограничивается движение транспортных средств по указанной улице на участке от ул. Козловской и Ковровской по направлению движения в сторону Первой продольной магистрали, – сообщили в мэрии Волгограда.

Уточняется, что перекрыта дорога по ул. Профсоюзной будет с 06.00 17 декабря до 26 декабря.

Объезд предусмотрен по улицам Козловской, Академической, Огарева, КИМ и Рабоче-Крестьянской.