В соседнем с Волгоградской областью регионе из-за шторма эвакуированы больше сотни человек





В Саратовской области ветром и упавшими деревьями повреждены линии электропередач в 205 населенных пунктах. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Уточняется, что в пяти районах Саратовской области повреждены 14 крыш школ, больниц, многоквартирных и частных домов. Также в Саратове повалено 132 дерева, повреждены 33 участка газовых труб и 78 линий электропередачи.

В связи со снежными заносами и ДТП на участках 6 федеральных сохраняются ограничения движения. Граждан эвакуируют в пункты временного размещения, водителям подвозят бензин. Так, в Энгельсском районе у села Безымянное эвакуировали 148 человек, в том числе 34 ребенка.

К расчистке дорог и улиц по всей области привлекли более 1,4 тысячи спецмашин. Менее чем за сутки использовали 18 тысяч тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонны реагентов.

Напомним, в Волгоградской области продолжается восстановление энергетических объектов после обрушения на регион непогоды. Cпециалистами восстановлены 86 воздушных линий электропередачи и 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, пострадавших от штормового ветра.



Также в регионе на трассе Р-228 введены временные ограничения на передвижение транспорта. Как уточнили в Госавтоинспекции региона, ограничения действуют на участке трассы от города Красноармейск Саратовской области до границы с Камышинским районом Волгоградской области.