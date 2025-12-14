Происшествия

В соседнем с Волгоградской областью регионе из-за шторма эвакуированы больше сотни человек

Происшествия 14.12.2025 14:48
0
14.12.2025 14:48


В Саратовской области ветром и упавшими деревьями повреждены линии электропередач в 205 населенных пунктах. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Уточняется, что в пяти районах Саратовской области повреждены 14 крыш школ, больниц, многоквартирных и частных домов. Также в Саратове  повалено 132 дерева, повреждены 33 участка газовых труб и 78 линий электропередачи. 

В связи со снежными заносами и ДТП на участках 6 федеральных сохраняются ограничения движения. Граждан эвакуируют в пункты временного размещения, водителям подвозят бензин. Так, в Энгельсском районе у села Безымянное эвакуировали 148 человек, в том числе 34 ребенка.

К расчистке дорог и улиц по всей области привлекли более 1,4 тысячи спецмашин. Менее чем за сутки использовали 18 тысяч тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонны реагентов. 

Напомним, в Волгоградской области продолжается восстановление энергетических объектов после обрушения на регион непогоды. Cпециалистами восстановлены 86 воздушных линий электропередачи и 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, пострадавших от штормового ветра.

Также в регионе на трассе Р-228 введены временные ограничения на передвижение транспорта. Как уточнили в Госавтоинспекции региона, ограничения действуют на участке трассы от города Красноармейск Саратовской области до границы с Камышинским районом Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.12.2025 14:48
Происшествия 14.12.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 12:52
Происшествия 14.12.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 09:15
Происшествия 14.12.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 07:12
Происшествия 14.12.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 21:02
Происшествия 13.12.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 19:31
Происшествия 13.12.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 17:50
Происшествия 13.12.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 11:46
Происшествия 13.12.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 10:46
Происшествия 13.12.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 09:33
Происшествия 13.12.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 07:48
Происшествия 13.12.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 06:04
Происшествия 13.12.2025 06:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2025 10:56
Происшествия 12.12.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2025 10:04
Происшествия 12.12.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 19:43
Происшествия 11.12.2025 19:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:30
«Однозначного понимания ситуации нет»: в Волгограде трехлетнего медведя продолжают спасать от ринитаСмотреть фотографии
17:50
В ЦПКиО Волгограда устанавливают 20-метровую новогоднюю елкуСмотреть фотографии
17:08
В шести районах Волгоградской области восстанавливают электроснабжение после штормаСмотреть фотографии
16:48
Икона спасла десантника от осколка в сердце на СВОСмотреть фотографии
16:13
РПН проверят воздух после пожара на нефтебазе из-за БПЛА в УрюпинскеСмотреть фотографии
16:02
«Сравнивать с нормами XX века уже бессмысленно»: географ - о погодных аномалиях в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
В Городище полицейские задержали пассажира такси, перевозившего наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Ситуацию с обеспечением бензина после падения БПЛА на нефтебазу в Урюпинске взяли под контрольСмотреть фотографии
14:48
В соседнем с Волгоградской областью регионе из-за шторма эвакуированы больше сотни человекСмотреть фотографии
14:06
Четыре хутора под Волгоградом остались без электричества из-за ветраСмотреть фотографии
13:40
«С таким мы еще не сталкивались»: в Волгограде накануне снегопада распустились первоцветыСмотреть фотографии
13:13
225 спецмашин на трассах чистят волгоградские дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
12:52
В Камышине ветер сорвал крышу детского сада и двух жилых домовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгоградской области из-за непогоды перекрыли трассу Р-228Смотреть фотографии
12:05
Стартовало финальное голосование за лучший гол «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
12:00
Шторм оставил без интернета жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
11:38
Пособия по беременности увеличится для волгоградок в 2026 годуСмотреть фотографии
11:17
Рецидивист из Ростова под видом медика похитил деньги у жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
Жуткая метель продолжает бушевать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
В аэропорту Волгограда из-за шторма задерживается 12 рейсовСмотреть фотографии
10:17
«Подорожали процентов на 10»: сколько в Волгограде стоят новогодние ели и сосныСмотреть фотографии
09:50
Город, которого нет: как переименовывали улицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области восстановили работу 86 ЛЭП и 2,6 тысяч подстанций после штормаСмотреть фотографии
08:55
В Камышине простятся с погибшим на СВО 25-летним Георгием ШмидтомСмотреть фотографии
08:32
Угроза БПЛА второй раз 14 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Жителей Урюпинска эвакуируют после удара дронов ВСУ по нефтебазеСмотреть фотографии
07:48
141 украинских БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
07:27
В Волгоградской области отменена пятичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
07:12
Обломки БПЛА повредили нефтебазу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:47
Звездопад Геминиды в ночь на воскресенье достигнет пикаСмотреть фотографии
 