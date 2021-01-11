Вирус убил еще шестерых жителей Волгоградской области

Здравоохранение 11.01.2021 11:59
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11.01.2021 11:59
Уже 513 человек в Волгоградской области скончались от последствий коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, за последние сутки скончалось шестеро зараженных. Всего выявлено за день 263 новых случая заболевания COVID-19.
С начала пандемии в регионе вирус обнаружили у 38301 человека. Почти 36,4 тысячи заболевших уже поправились, в том числе 249 – за минувшие сутки.
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