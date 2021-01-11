Происшествия

Под Волгоградом бесследно исчез 15-летний подросток со шрамом на лбу

Происшествия 11.01.2021 11:30
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11.01.2021 11:30


Полицейские ищут 15-летнего Никиту Аткасова, который 9 января без вести пропал в рабочем поселке Городище. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, примерно в 15:00 мальчик вышел из дома на прогулку и не вернулся.
Приметы: на вид 14-16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые.
Был одет: шапка вязанная серо-черного цвета, куртка камуфляжная сине-черного цвета до колен, штаны темно-синие, носит очки для зрения.
Особые приметы: на лбу слева шрам около 3-х см.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам дежурных частей: ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45; отдел МВД России по Городищенскому району (84468) 3-16-02 или по номеру телефона оперативного сотрудника 8-999-744-13-79.

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