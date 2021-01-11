Под Волгоградом бесследно исчез 15-летний подросток со шрамом на лбу





Полицейские ищут 15-летнего Никиту Аткасова, который 9 января без вести пропал в рабочем поселке Городище. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, примерно в 15:00 мальчик вышел из дома на прогулку и не вернулся.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые.

Был одет: шапка вязанная серо-черного цвета, куртка камуфляжная сине-черного цвета до колен, штаны темно-синие, носит очки для зрения.

Особые приметы: на лбу слева шрам около 3-х см.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам дежурных частей: ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45; отдел МВД России по Городищенскому району (84468) 3-16-02 или по номеру телефона оперативного сотрудника 8-999-744-13-79.



