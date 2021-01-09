Расследования

Истек кровью: водителя из Дагестана отправили в колонию за смертельное ДТП в Волгоградской области

Расследования 09.01.2021 10:26
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09.01.2021 10:26


Новоаннинский районный суд Волгоградской области отправил 28-летнего жителя Дагестана в колонию-поселение на полтора года за смертельное ДТП, случившееся в октябре прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, также ему запрещено управлять транспортными средствами после освобождения сроком на три года. 
8 октября 2020 года житель Дагестана,  будучи лишенным права управления транспортными средствами по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управляя автомобилем ГАЗ 330232 и двигаясь по автодороге Р22 «Каспий» в сторону Волгограда, уснул за рулем. «Газель» вылетела на полосу встречного движения. Автомобиль, за рулем которого находился подсудимый, совершил касательное столкновение с металлическим ограждением на левой обочине и продолжил движение по встречной полосе, в результате чего произошло лобовое столкновением с минивеном Volkswagen, который двигался со стороны Волгограда в Москву. 52-летний водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи. Причиной смерти потерпевшего явилась тупая закрытая травма живота, которая привела к разрывам внутренних органов и массивному кровотечению. Как следует из материалов суда, водитель иномарки потерял почти 3,5 литра крови.
Вину в совершении указанного преступления мужчина признал полностью и раскаялся в содеянном. Приговор не вступил в законную силу. 

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